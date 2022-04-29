WhatsApp, похоже, работает над чатом для нескольких телефонов и планшетов

Похоже, WhatsApp работает над функцией, позволяющей пользователям общаться с одной и той же учетной записью на нескольких телефонах или на телефоне и планшете. Скрин найден в бета-версии приложения на месте WABetaInfo. На экране приведены инструкции по регистрации устройства, которое вы используете в качестве «компаньона», путем сканирования кода с помощью вашего основного телефона, хотя в настоящее время, похоже, нет фактического кода для сканирования.

Экран Найдено в предыдущей бета-версии Покажите, что устройства могут синхронизировать последние сообщения, даже если они зашифрованы сквозным шифрованием. Этот экран, наряду с экраном «Зарегистрируйте устройство в качестве компаньона», который инструктирует пользователей о том, как использовать WhatsApp на другом устройстве, является убедительным доказательством того, что эта функция находится в разработке.

Пользователи WhatsApp уже могут подключать телефон и компьютер

Оба экрана присутствуют в версии приложения для Android, а это означает, что эта функция будет поддерживать чат на дополнительном телефоне или планшете. На данный момент неясно, будет ли и когда эта функция также доступна на iOS, если и когда она будет запущена, хотя есть прецедент, указывающий на то, что она будет. WhatsApp технически уже поддерживает использование вашей учетной записи на нескольких устройствах через Функция связанных устройств, который в настоящее время поддерживает использование компьютеров только в качестве дополнительных устройств. Функция доступна как на iOS, так и на Android.

WhatsApp Связанные устройства будут выпущены в виде общедоступной бета-версии в ноябре 2021 года.и имеет С тех пор стало лучше (Хотя он все еще там Некоторые функции не поддерживаются, в зависимости от вашего основного устройства). Но хотя связанные устройства удобны для пользователей настольных компьютеров, они не очень полезны для тех, у кого есть дополнительные смартфоны или планшеты. Meta, материнская компания WhatsApp, не сразу ответила крайЗапросите дополнительную информацию о своих планах по расширению функции связанных устройств для поддержки мобильных устройств.