WhatsApp сообщает, что происходит с пользователями, которые не согласны с предстоящими изменениями в его политике конфиденциальности

WhatsApp показал, как он будет постепенно парализовать учетные записи пользователей, которые не принимают неизбежные изменения в политике конфиденциальности платформы, которая вступит в силу 15 мая.

Новый логотип WhatsApp объясняет изменения в политике конфиденциальности.

Согласно электронному письму, которое он видел TechCrunch WhatsApp сообщил одному из своих деловых партнеров, что он будет «медленно» запрашивать пользователей, которые еще не согласились с изменениями политики, соблюдать новые условия в ближайшие недели, «чтобы иметь полную функциональность WhatsApp», начиная с 15 мая.

Компания добавила в примечании, что если они продолжат не принимать условия, «эти пользователи смогут в течение короткого периода времени получать звонки и уведомления, но они не смогут читать или отправлять сообщения из приложения».

Компания подтвердила TechCrunch В записке точно описан ее план, и что «короткое время» продлится несколько недель. WhatsApp Политика для неактивных пользователей В нем говорится, что учетные записи «обычно удаляются после 120 дней бездействия».

WhatsApp впервые объявил о новых условиях использования в начале прошлого месяца, и многие пользователи интерпретировали изменения в то время как означающие, что платформа будет делиться своими сообщениями с родительской компанией Facebook.

Фактически, личные сообщения между пользователями по-прежнему будут зашифрованы из конца в конец, так что только участники разговора смогут получить к ним доступ. WhatsApp также позволяет пользователям отправлять сообщения компаниям, и такая же защита не распространяется на эти сообщения. Данные в деловых сообщениях могут использоваться в коммерческих целях, например для таргетинга рекламы на Facebook, при этом некоторые данные хранятся на серверах Facebook.

Недоразумение вызвало негативную реакцию среди пользователей платформы, принадлежащей Facebook, вызвав массовый отток конкурирующих приложений для обмена сообщениями, таких как Telegram и Signal, оба из которых быстро воспользовались ситуацией, убедив бывших пользователей использовать более распространенные функции чата.

С тех пор WhatsApp использует обновления статуса в приложении, чтобы пояснить, что это обновление не влияет на обмен данными с Facebook с точки зрения пользовательских разговоров или информации профиля, а новые условия применяются вместо этого к тем, кто использует функцию коммерческого чата.

В течение нескольких недель, предшествующих маю, WhatsApp начнет развертывание небольшого баннера в приложении (на фото выше), по которому пользователи смогут пересмотреть свою политику конфиденциальности.

Нажав на логотип, вы увидите более подробную сводку изменений, включая более подробную информацию о том, как WhatsApp работает с Facebook. Компания, принадлежащая Facebook, заявляет, что в конечном итоге напомнит пользователям о необходимости прочитать новую политику и принять ее, чтобы продолжить использование приложения.