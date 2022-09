WILD HEARTS вышла 17 февраля 2023 года для PS5, Xbox Series и ПК; Трейлер и скриншоты впервые

Охота экшн-игра дикие сердца будет запущен для приставка 5И Серия XboxИ компьютер через стим, Эпические игры Store and Origin 17 февраля 2023 г. за 69,99 долларов США издателю. электронное искусство и студия Koei Tecmo Омега Форс объявить.

Получите первые подробности ниже.

Издано под брендом EA Originals и разработано Omega Force, командой, стоящей за Popularity. воины серии, дикие сердца Похищает игроков от эпика заговор Действие происходит в вымышленной феодальной Японии. Там они будут сражаться с гигантскими зверями, полными природы, по имени Кемоно, с помощью Каракури, передовых механизмов, созданных на основе утерянной древней технологии.

дикие сердца Действие происходит в Адзуме, фантастическом пейзаже, вдохновленном феодальной Японией, который теперь распространяется некогда мирным кимоно, меняя окружающую среду за счет жизней граждан. Кимоно варьируются от лиственных белок до огромного дикого кабана Kingtusk. После мучительной битвы с зимним волком Ловчим Смерти игроки становятся носителями поддерживающих жизнь технологий и вынуждены восстанавливать баланс по всему региону.

в дикие сердцаИгроки путешествуют по Адзуме в качестве одинокого волка или охотятся на стаи с двумя друзьями благодаря кооперативным функциям игры и кроссплатформенной игре на всех платформах. Игроки могут расширять свои боевые планы и выполнять специальные миссии, ища стаи, присоединяясь к другим охотникам в мире или сражаясь с Кемоно в одиночку. В игре будут отображаться аудиоклипы на английском, японском, французском, итальянском, немецком и испанском языках.

«дикие сердца Открывает фэнтезийный мир, столь же яркий для геймеров, как непокорный и красивый». Koei Tecmo Игры Исполнительный вице-президент Йосуке Хаяши в пресс-релизе. «с дикие сердцаМы не только хотели продемонстрировать эволюцию, утечку и реальную угрозу, которую представлял Kemono, но также хотели создать игру, в которой редактирование Это было в основе опыта, переопределяя то, что было бы возможно в игре по охоте на монстров. Мы уделили большое внимание разработке нашей игры Каракури, чтобы она соответствовала боям, и мы рады, что игроки смогут использовать эту мощную механику для борьбы с гигантскими монстрами и путешествия по миру».

Стюарт Лэнг, вице-президент Global Brand for Electronic Arts, добавил: «EA Originals — это знак для тех, кто осмеливается исследовать. Это дом для партнеров студии, таких как Omega Force, которые создают новые способы игры на основе смелых творческих замыслов и для геймеров, которые любят открывать для себя истории, которых никогда не было». The Told and the Unseen Realms. Мы рады следить за крутыми и критическими возьми дваИз Хейзел Студии с гениальной механикой, гигантскими монстрами, полными природы и эпическими сражениями. дикие сердцаПервый опыт рыбалки класса ААА для нового поколения».

Посмотрите рекламу ниже. Покажите первые скриншоты в галерее.