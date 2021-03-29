Wild Rift, пожалуй, лучшая MOBA для мобильных устройств

League of Legends: Wild Rift US Open Beta накоплена Это было долго, Но теперь, когда это почти бета-версия, я попробовал заранее сообщить о своих выводах. Ниже я разбил все важные части, такие как производительность, элементы управления и монетизация, и я нашел время, чтобы записать 48-минутное видео игрового процесса, чтобы каждый мог точно увидеть, что эта открытая бета-версия может предложить, когда она выйдет. Понедельник. Так что, если вы хотите узнать все о грядущей бета-версии Wild Rift в США, это практическое занятие для вас.

Образовательный урок

Как и большинство мобильных игр, Wild Rift предлагает принудительное обучение, которое определенно необходимо для новичков в жанре MOBA. Это сложная игра, но начальное руководство хорошо объясняет основы. Тем не менее, есть многое, что не объясняется летучими мышами, поэтому небольшие предварительные знания, чтобы понять, как виды работают механически, будут полезны. В конечном счете, эта игра потребует некоторых исследований, если вы хотите быть конкурентоспособным, но обычные люди должны уметь превосходно побеждать. Просто не ожидайте сначала выиграть больше игр онлайн.

Дополнительные уроки всегда доступны, приятный штрих

Приятно то, что вы можете вернуться к двум обязательным урокам, которые они начали в любое время. Также предлагается семь дополнительных руководств, которые охватывают такие вещи, как захват цели, кнопки клиента / турели, вертикальный замок и турели, поэтому Riot понимает, по крайней мере, что для оптимальной игры требуется новый опыт, и поэтому он позволяет игрокам погрузиться в эти учебники по мере необходимости. Существует даже метод обучения для тех, кто хочет играть со своими героями, чтобы открыть для себя более глубокие механизмы.

Графика

Заставка

Не знаю, могу ли я назвать графику Wild Rift впечатляющей, но она красочная и определенно выполняет свою работу. Поскольку графика не очень детализирована, это позволяет игре работать плавно, поэтому я редко замечаю пропущенные кадры или задержки, что впечатляет для онлайн-мобильной игры.

Слева – качественная графика, справа – производительность.

Как только вы погрузитесь в настройки Wild Rift, вы увидите, что в вашем распоряжении три варианта графики. Вы можете играть с высококачественной графикой со скоростью 30 кадров в секунду, и вы можете играть с меньшей детализацией при 60 кадрах в секунду. Вы даже можете выбрать индивидуальный вариант (именно здесь находится предстоящая поддержка 90 кадров в секунду и 120 кадров в секунду), чтобы вы могли подключиться к предпочтительным настройкам, и это здорово, потому что Android предлагает широкий спектр устройств, которые все работают по-разному. Конечно, если вы снимаете со скоростью 60 кадров в секунду или выше, вам понадобится мощный телефон.

Настройки графики

Правила

Стандартный макет для экранного управления

Элементы управления сенсорным экраном обеспечивают то, что вы ожидаете. У вас есть джойстик слева и кнопка атаки справа, с несколькими кнопками, доступными для ваших самых мощных атак. К сожалению, у контроллера нет физической поддержки, поэтому с сенсорным управлением придется иметь дело всем.

К счастью, Riot предлагает несколько вариантов настройки для точной настройки экранных элементов управления. Вы можете не только полностью настроить расположение кнопок по размеру и положению, но также можете настроить такие вещи, как прицеливание и камеру, так что вы определенно можете настроить то, что душе угодно, чтобы найти идеальную настройку управления, которая соответствует вашему стилю игры.

Все варианты управления

Играть в

48 минут игрового процесса Первая половина – 30 кадров в секунду, средняя – настройки (20:05), а вторая половина – 60 кадров в секунду (28:28).

Выше вы можете увидеть длинное видео игрового процесса, которое я записал, чтобы вы могли точно увидеть, как работает и функционирует бета-версия Wild Rift. По сути, это 3-полосная MOBA, предлагающая PvP-геймплей 5 на 5. В открытой бета-версии есть пять режимов на выбор. Первая половина видео выше показывает игровой процесс в режиме Co-op по сравнению с режимом AI (записанный со скоростью 30 кадров в секунду с графикой HD), а вторая половина показывает нормальное совпадение в действии (записанное со скоростью 60 кадров в секунду с графикой производительности). Игроки также могут играть в образовательном, рейтинговом или индивидуальном режиме. Вам нужно будет достичь 10-го уровня, чтобы разблокировать рейтинговые матчи.

Что касается прогресса, вы будете открывать новых героев и игровую валюту, которые проще покупать, играя. Пока что Riot проделали хорошую работу, чтобы сбалансировать ситуацию. Я ни разу не почувствовал, что у меня нет достаточного количества персонажей на выбор в качестве бесплатного игрока, и все они оказались в равной части, поэтому я никогда не чувствовал себя связанным каким-либо образом.

Конечно, сватовство является большим сторонником Wild Rift, и даже во время тестирования (до выпуска открытой бета-версии в США) мне удалось найти совпадения в течение минуты или двух, так что само собой разумеется, что все будет действительно выбирайте, пока бета-версия не выйдет из штатов. United в понедельник. До сих пор я чувствовал, что навыки игроков одинаковы, и, вероятно, именно поэтому мне удалось выиграть матч PvP во второй половине игрового видео выше.

На данный момент в игре доступно около 61 персонажа, каждый из которых обладает своими уникальными способностями. Хотя я не могу говорить о том, насколько хорошо каждый из них был сбалансирован, все персонажи, которые я чувствовал полезными по-своему, поэтому в идеале, независимо от вашего уровня мастерства или стиля игры, должно быть несколько, которые будут притягивать ее. к героям.

Фактически, моя единственная проблема с игровым процессом заключается в том, что матчи длятся от 15 до 20 минут, что не подходит для платформы pic-up-play, такой как мобильный телефон. Вы точно не подберете себе пару, ожидая в очереди за продуктами. Но для всех, кто ищет «настоящий» мобильный игровой опыт, Wild Rift предлагает что-то очень близкое к версии для ПК, и я уверен, что он порадует давних фанатов лиги.

Разжижение

Если вы считаете, что монетизация в версии League of Legends для ПК проходит нормально, у вас не должно возникнуть проблем с настройкой Wild Rift. Вы можете покупать новых персонажей за два разных типа валюты в игре. Во-первых, вы зарабатываете в игре (медленно), а вторую можно покупать напрямую. Вот почему у Wild Rift есть внутриигровые покупки по 99,99 долларов за предмет. IAP используются для покупки валюты, с помощью которой можно приобрести любой предмет в игре. К счастью, эти предметы являются косметическими, так что в настоящее время Wild Rift, похоже, не приносит выигрыша.

Множество разных способов потратить деньги

Последние мысли

Лично я не большой поклонник MOBA, но даже могу признать, что League of Legends: Wild Rift превосходит остальных, по крайней мере, на мобильных устройствах. Она выбыла из теста Wild Rift Test и была впечатлена. Геймплей гибкий, глубина контента великолепна, а качество встроенных материалов первоклассное. Riot явно много думала о Wild Rift, который, как правило, редко встречается в мобильных играх. Итак, если вы похожи на меня и всегда задаетесь вопросом, где находятся хорошие мобильные игры, League of Legends: Wild Rift, похоже, готова со страстью взяться за все другие мобильные MOBA. Конечно, еще рано, и Wild Rift все еще находится в стадии бета-тестирования, а это значит, что в будущем все может измениться. Но пока я могу с уверенностью порекомендовать людям попробовать открытую бета-версию Wild Rift, когда она завтра выйдет в США.