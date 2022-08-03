Winamp, любимая MP3-программа ваших родителей, возвращается

Винамп Кажется, это музыкальная программа, которая не умрет. вилы Заметки что разработчики недавно грудь Первое обновление MP3 Classic (5.9 RC1 Build 9999) за четыре года. Хотя внешне это не радикальное изменение, продюсеры назвали его «кульминацией» многолетней напряженной работы, включая две команды и перерыв, вызванный пандемией. Под капотом произошли большие изменения, в том числе переход на гораздо более новую платформу разработки.

Программа имеет долгую историю. Winamp приобрел известность как предпочтительный драйвер в эпоху ранней загрузки музыки — он был домом для всех MP3, которые вы (или, возможно, ваши родители) получали из зарождающихся цифровых магазинов и одноранговых приложений. Он играл во многих популярных форматах и ​​был хорошо известен своими настраиваемыми скинами интерфейса и визуализациями.

Материнская компания AOL (ранее владелец Engadget) закрыла бизнес в 2013 году после многих лет доминирования над конкурирующими приложениями и опциями потоковой передачи, такими как Spotify, но это был не конец. радиационная щель Купил Винамп В 2014, чтобы помочь с планами онлайн-музыки. Недавно команда пообещала «полностью переработанный» опыт с функциями звука и радио, а также более тесную связь с артистами.

Возвращение Winamp не возродит дух времени цифровой эпохи на рубеже тысячелетий. Потоковое вещание по-прежнему доминирует, и есть шанс, что вы будете слушать на своем телефоне или умной колонке больше, чем на своем ПК. Если звук запуска в стиле ламы навсегда запечатлелся в вашем сознании, это может стать долгожданной дозой ностальгии.