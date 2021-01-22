Windows 10X, похоже, хорошо работает на Lumia 950XL

Последние несколько недель показали нам, что Microsoft Windows 10x должна быть Отличная альтернатива Chrome OS. Кажется, он хорошо работает с мышью и клавиатурой и на ноутбуках с сенсорными экранами. Теперь пара новых изображений показывает, насколько хорошо они подходят для подвижного форм-фактора.

Пользователь Twitter Гюстав Мансе В нем утверждается, что им удалось получить предварительную версию Windows 10x, которая работает на Nokia Lumia 950 XL, устройстве, которое было полностью выпущено в 2015 году. Изображения, которыми поделилась Монсе, показывают, насколько хороша предстоящая программа с экранами разных размеров. На Lumia 950 XL с 5,7-дюймовым экраном панель задач Windows 10X помещается в углубления в нижней части экрана, а панель быстрых настроек отображается со всеми элементами на своих местах.

Я сделал два снимка, пользовательский интерфейс кажется очень адаптивным к этому разрешению. Также лично я считаю, что это выглядит красиво. pic.twitter.com/tqhZ51p5xj – Гюстав Манс (@ gus33000) 20 января 2021 г.

Монсе сказал, что Windows 10X хорошо реагирует на меньший форм-фактор, как показывают изображения, но с точки зрения удобства использования еще предстоит много работы. Однако, если бы мы не знали, мы бы сказали, что Microsoft готовится вернуться к смартфонам (но мы знаем, что это далеко от истины).

Ожидается, что Windows 10X не сравнится с Windows 10. Как мы видели в предыдущих утечках, он во многом черпает вдохновение из ОС Google Chrome, сохраняя при этом дух и дизайн Windows 10. Как то, что, вероятно, будет нацелено на корпоративных клиентов и образовательных учреждений, оно может Новое программное обеспечение Microsoft готово к новому году.

Как мы уже говорили ранее, Windows 10X не будет чем-то, на что вы можете обновить свое текущее оборудование. Вместо этого программное обеспечение будет предустановлено на новых устройствах, подобных ноутбукам с Chrome OS. Если в прошлом вас соблазняли Chromebook, но они встроены в экосистему Microsoft, запуск Windows 10X – идеальное решение.

Ожидается, что устройства с Windows 10X будут выпущены в этом году, возможно, уже этой весной. Разве не было бы замечательно, если бы Microsoft разрешила старым владельцам Windows Phone загружать на свое устройство рабочую копию программы? Только если.