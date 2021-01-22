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Windows 10X, похоже, хорошо работает на Lumia 950XL

22 января, 2021
Artem Sokolov

Последние несколько недель показали нам, что Microsoft Windows 10x должна быть Отличная альтернатива Chrome OS. Кажется, он хорошо работает с мышью и клавиатурой и на ноутбуках с сенсорными экранами. Теперь пара новых изображений показывает, насколько хорошо они подходят для подвижного форм-фактора.

Пользователь Twitter Гюстав Мансе В нем утверждается, что им удалось получить предварительную версию Windows 10x, которая работает на Nokia Lumia 950 XL, устройстве, которое было полностью выпущено в 2015 году. Изображения, которыми поделилась Монсе, показывают, насколько хороша предстоящая программа с экранами разных размеров. На Lumia 950 XL с 5,7-дюймовым экраном панель задач Windows 10X помещается в углубления в нижней части экрана, а панель быстрых настроек отображается со всеми элементами на своих местах.

Монсе сказал, что Windows 10X хорошо реагирует на меньший форм-фактор, как показывают изображения, но с точки зрения удобства использования еще предстоит много работы. Однако, если бы мы не знали, мы бы сказали, что Microsoft готовится вернуться к смартфонам (но мы знаем, что это далеко от истины).

Ожидается, что Windows 10X не сравнится с Windows 10. Как мы видели в предыдущих утечках, он во многом черпает вдохновение из ОС Google Chrome, сохраняя при этом дух и дизайн Windows 10. Как то, что, вероятно, будет нацелено на корпоративных клиентов и образовательных учреждений, оно может Новое программное обеспечение Microsoft готово к новому году.

Как мы уже говорили ранее, Windows 10X не будет чем-то, на что вы можете обновить свое текущее оборудование. Вместо этого программное обеспечение будет предустановлено на новых устройствах, подобных ноутбукам с Chrome OS. Если в прошлом вас соблазняли Chromebook, но они встроены в экосистему Microsoft, запуск Windows 10X – идеальное решение.

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Ожидается, что устройства с Windows 10X будут выпущены в этом году, возможно, уже этой весной. Разве не было бы замечательно, если бы Microsoft разрешила старым владельцам Windows Phone загружать на свое устройство рабочую копию программы? Только если.

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