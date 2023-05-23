Windows 11 добавляет один магазин RGB-подсветки

Microsoft добавляет очень нужную функцию Для Windows 11: возможность настроить RGB-подсветку в меню «Настройки». Цель состоит в том, чтобы создать центр, в котором вы можете настроить освещение для всех ваших аксессуаров и компонентов, независимо от бренда.

Microsoft называет хаб Dynamic Lighting, но подробности о том, как на самом деле работает эта функция, остаются неясными. Мы получили представление о том, как это может выглядеть в наборе изображений, просочившихся ранее в этом году, на которых показана новая опция «Освещение» в меню «Настройки», которая позволяет настраивать световые эффекты для всех связанных устройств.

Центральный контроллер RGB может помочь решить проблему сильно раздробленного ландшафта освещения RGB, в котором в настоящее время пользователи загружают проприетарное программное обеспечение, связанное как с их оборудованием, так и с компонентами. В настоящее время я контролирую настройку RGB-подсветки с помощью трех разных приложений: Razer Synapse, Corsair iCue и Dragon Center от MSI.

Все эти приложения потребляют много ресурсов на моем компьютере — не говоря уже о том, что постоянно переключаться между всеми тремя действительно раздражает, особенно когда я пытаюсь создать одинаковые световые эффекты. Хотя есть стороннее программное обеспечение контроллера RGB например OpenRGB Стремясь интегрировать настройки RGB на все ваши устройства, было бы неплохо, если бы все это можно было сжать в меню «Настройки» в Windows.

«Благодаря динамическому освещению пользователи Windows смогут легко настраивать и настраивать свои устройства с помощью RGB-подсветки прямо из настроек Windows», — сказал главный директор по продуктам Microsoft Панос Панай. Он пишет в блоге. «Никогда не было так просто, чтобы все ваши периферийные устройства с RGB-подсветкой без проблем работали вместе для приложений Windows». READ Google закроет Currents, ориентированную на работу альтернативу Google Plus

Microsoft заявляет, что в этом месяце запускает Lighting Hub для участников программы предварительной оценки Windows, и пока не сообщается, когда он будет доступен для всех.