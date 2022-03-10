Windows 11 получает вкладки в проводнике

Microsoft начала тестировать вкладки в проводнике Windows 11. Рафаэль Ривера, один из разработчиков Ушная Труба Приложение для Windows обнаружило, что поддержка новых вкладок скрыта в последней тестовой сборке Windows 11 от Microsoft. Кажется, что эта особенность Секретные дополнения Недавно Microsoft начала тестирование в Windows 11.

Добавление вкладок в Проводник в Windows 11 позволяет открывать несколько папок в одном окне. Майкрософт запустился впервые Тестовые вкладки в приложениях для Windows 10под характеристикой именованные группы. Это включало поддержку вкладок в проводнике и вкладок во всех приложениях Windows, кроме Microsoft. Отмена проекта И он не поставляется пользователям Windows 10.

Microsoft, похоже, не исправляет свой интерфейс File Explorer как часть поддержки этой вкладки. Проводник Windows присутствует в операционной системе начиная с Windows 95 и имеет множество дизайнеров. создавать концепции Чтобы попытаться улучшить и модернизировать его в последние годы.

В то время как Microsoft внесла некоторые улучшения в File Explorer в Windows 11, один разработчик пошел еще дальше и создал новое приложение File Explorer. файлы, приложение Доступно в Магазине Windowsуже поддерживает вкладки и включает в себя другие современные темы и функции.

Теперь мы ждем, когда Microsoft официально объявит о вкладках для File Explorer. Руководитель программы Windows Insider Аманда Лангофски Он сказал в прошлом месяце Компания «будет сообщать только о функциях, которые мы намеренно включаем для внутренних подписчиков, чтобы они могли попробовать и оставить отзыв». Поскольку вкладки — очень необходимая функция проводника, мы ожидаем услышать официальное объявление от Microsoft в ближайшее время.