Windows 11 получает новый дизайн диспетчера задач

Microsoft готовится к капитальному ремонту диспетчера задач в Windows 11. Как и остальная часть операционной системы, диспетчер задач получает новый дизайн, соответствующий новому языку Microsoft Fluent Design. Microsoft, кажется, спрятала новый дизайн в недрах последних выпусков Windows 11, но студент-инженер Гюстав Мансиэто случилось раньше Windows 11 работает на телефонеНезавершенная работа была обнародована и опубликована на Discord на этой неделе.

В последних предварительных сборках Windows 11 можно включить новый диспетчер задач, но Microsoft официально не объявила о редизайне. «Это скрытая особенность новой постройки», — говорит Манси. «Все выключено». Этот новый дизайн только начинается, но он уже включает темный режим и интерфейс, который точно соответствует большим изменениям дизайна в Windows 11 — закругленные углы, пастельные оттенки и акцент на минимализме.

Вкладки в текущем диспетчере задач заменены боковой панелью, позволяющей переключаться между разными разделами приложения. Диспетчер задач — это старая часть Windows, дебютировавшая в Windows NT 4.0. За почти 10 лет с момента последнего исправления в Windows 8 не произошло никаких существенных изменений.

Microsoft постепенно перерабатывает большинство старых частей Windows. новый Медиаплеер в настоящее время тестируется, Windows 11 также получает файл Редизайн приложения «Блокнот» с поддержкой темного режима.