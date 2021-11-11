Windows 11 SE не будет продаваться отдельно и не может быть переустановлена ​​после удаления

Microsoft борется с Chromebook в школах с Ноутбук Surface Laptop SE за 250 долларовОднако недорогое оборудование — это только часть уравнения. Одной из причин, по которой Chromebook так успешен в образовании, является Chrome OS, которая хорошо подходит для устройств более низкого уровня, проста в управлении для ИТ-администраторов и трудна для взлома с помощью ошибочных приложений или вредоносных программ.

Ответ Microsoft на Chrome OS: Windows 11 SE. В отличие от предыдущих усилий, таких как Windows в S-режиме (который по-прежнему остается отдельным делом), Windows 11 SE — это не просто обычная версия Windows с более дешевой лицензией или сокращенной версией, которая работает с меньшим количеством приложений. Windows 11 SE по умолчанию сохраняет все файлы (включая информацию профиля пользователя) в учетные записи OneDrive учащихся, а некоторые стандартные функции Windows 11 были удалены, чтобы обеспечить среду обучения без отвлекающих факторов, которая лучше работает на устройствах более низкого уровня. Операционная система также дает ИТ-администраторам исключительный контроль над тем, какие приложения и расширения браузера можно устанавливать и запускать через Microsoft Intune.

Если вы школьный ИТ-администратор и у вас есть парк ноутбуков или настольных компьютеров, вам может быть интересно, можно ли купить Windows 11 SE и установить ее на уже имеющееся оборудование, чтобы воспользоваться преимуществами изменений, не покупая новое оборудование. Microsoft сообщает нам, что ответ — нет. Единственный способ получить Windows 11 SE — это ноутбуки с Windows 11 SE. И если вы повторно создадите образ устройства Windows 11 SE с другой версией Windows 10 или Windows 11, переустановить Windows 11 SE будет невозможно.

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Ситуация аналогична тому, как Microsoft лицензирует версии Windows 10 и Windows 11 для ARM — эти версии доступны на новом оборудовании, приобретенном у производителей ПК, но отдельные лица и организации не могут приобретать лицензии для установки на свои устройства ARM, такие как Raspberry Pi или Apple Silicon Mac.

Это правда, что стандартными версиями Windows также можно управлять через Intune, так что этими старыми ноутбуками и настольными компьютерами можно по-прежнему управлять с помощью тех же инструментов, которые администраторы использовали бы для Windows 11 SE. Но, похоже, это упущенная возможность позволить школьным ИТ-администраторам создать единый образ Windows 11 SE для распространения на все устройства, которыми они управляют. Это может быть преимуществом Windows 11 SE в Chrome OS, которую также нельзя установить на существующие ПК; Сторонние решения, такие как CloudReady от Neverware Это максимально приближенная к версии Chrome OS, которая работает с чем угодно.

Microsoft опубликовала документацию (PDF) полностью объясняет различия между Windows 11 SE и другими версиями Windows (включая Windows в S-режиме).