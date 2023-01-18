Wintershall Dee уходит из России, оставив материнскую компанию BASF с чистым убытком

Чай Wintershall «не впечатляет» российский бизнес

BASF показывает неденежный дефицит в размере 7,3 млрд евро

BASF ожидает чистый убыток в размере 1,38 млрд евро в 2022 году

Страх перед сокращением дивидендов — Трейдер

Акции BASF упали на 3,7% на торгах во Франкфурте

БЕРЛИН/ФРАНКФУРТ, 18 янв (Рейтер) — Химический гигант BASF (BASFn.DE) Wintershall Tea (WINT.UL) сообщила о дефиците неденежных средств в размере 7,3 млрд евро (7,9 млрд долларов США) после того, как совместное предприятие по разведке нефти и газа решило покинуть Россию после ее вторжения в Украину.

«Wintershall Dea прекратит свою деятельность в России. Продолжать работу в России невозможно», — заявил исполнительный директор Wintershall Dea Марио Мерен.

Wintershall Dea — одна из компаний Германии, наиболее подверженных влиянию России. Это совместное предприятие BASF и инвестиционной компании LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана с долей участия 72,7–27,3%.

«Агрессивная война России в Украине несовместима с нашими ценностями и разрушила сотрудничество между Россией и Европой», — заявил Мерен в заявлении вечером во вторник.

Акции BASF, зарегистрированные во Франкфурте, упали на 3,7% после этой новости.

Инвесторы теперь могут опасаться «серьезного сокращения дивидендов», сказал местный трейдер.

Ограничения российского правительства в отношении местных активов, принадлежащих западным компаниям, «привели к экономическим лишениям совместных предприятий в России», сказал Мерен.

Деятельность Wintershall Dea в России включает 35% акций Южно-Русского газового месторождения, принадлежащего Газпрому. (ГАЗП.ММ) (40%) и OMV Австрии (ОМВВ.VI) (25%) совладелец.

Wintershall Tea также является совладельцем двух ачимовских проектов по добыче природного газа в Сибири, в том числе «Ачимгаза» — совместного предприятия с «Газпромом» на паритетных началах — и девелоперского предприятия «Ахимов» на паритетных началах.

Wintershall заявила, что уход Ди из России будет осуществляться в соответствии с местными законами и правилами.

Он ожидает неденежный убыток в размере 5,3 млрд евро в результате роспуска своего совместного предприятия в России и убытков в операциях, связанных с Россией, включая 15,5%-ную долю в поврежденном газопроводе Nord Stream, возглавляемом «Газпромом», и в совместном предприятии WIGA Transport с Sefe, ранее известный как Газпром Германия.

В результате BASF, который заявил, что акции Nord Stream были полностью списаны, отметил чистый убыток в размере 1,38 млрд евро в 2022 году по сравнению с прибылью в размере 5,52 млрд евро в 2021 году, согласно предварительным результатам, опубликованным во вторник.

Аналитики в среднем ожидают чистую прибыль в размере 4,77 млрд евро, согласно согласованной оценке, предоставленной компанией.

Прибыль BASF до вычета процентов и налогов (EBIT) может упасть на 15% до 6,55 млрд евро в 2022 году, что ниже прогноза аналитиков в 6,84 млрд евро.

С ростом продаж на 11% в прошлом году до 87,32 млрд евро, BASF планирует опубликовать свои годовые результаты за 2022 год 24 февраля, сославшись на более высокие цены и влияние валютных курсов.

(1 доллар = 0,9270 евро)

Репортаж Виктории Вальтерзее и Кристофа Штайца; Монтаж Лесли Адлер и Джози Цао

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