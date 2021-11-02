Wizart Animation переходит в AFM с серией сделок “Снежная королева”

Российская компания Wizart Animation закрыла предварительные продажи в нескольких регионах перед AFM анимационного фильма «Снежная королева и принцесса» и подписала общий договор по Скандинавии на первые четыре фильма популярной франшизы «Снежная королева».

KLB SAS приобрела пятый фильм из этой серии, который выйдет в 2022 году для Франции и франкоговорящих территорий Европы и Африки. Компания запустит анимацию в кинотеатрах и на платформах видео по запросу.

«Мы гордимся и очень рады продолжить работу с названиями Wizart», – сказала Карен Леви Пинчтон, президент компании KLB SAS, которая распространяла «Снежную королеву: огонь и лед» среди кинотеатров и радиовещательных компаний во Франции. «Зрители были в восторге от этого мультфильма, полного страсти, боевиков, приключений и волшебства. Сериал« Снежная королева »очень популярен среди французской аудитории, потому что история всегда основывалась на таких ценностях, как семья, дружба и сострадание. с большим количеством магии и потрясающим качеством анимации ».

Wizart также продал «Снежную королеву и принцессу» First Run в Южной Корее, где предыдущие партии франшизы собрали более 1,5 миллиона акций и собрали более 9,5 миллионов долларов в общей кассе. BG Film также приобрела все права на Турцию, при этом «Снежная королева: Зеркальные земли» стал третьим по прибылям независимым анимационным фильмом за последние годы.

Чрезвычайно успешная франшиза «Снежная королева», первая часть которой была основана на рассказе Ганса Христиана Андерсена и выпущена на большой экран в 2012 году, имела мировой успех, обеспечив «компактную аудиторию поклонников по всему миру» для пятой части. Особенность, по словам Владимира Николаева, генерального продюсера и генерального директора Wizart.

Сделка по выплате предыдущих четырех частей франшизы была подписана с норвежским дистрибьютором Manymore и включает права на Норвегию, Исландию, Швецию, Данию и Финляндию. Первая «Снежная королева» появится в кинотеатрах Норвегии на это Рождество. В ней участвуют все звезды, в том числе знаменитости YouTube и TikTok Ида Селин и Каттекрип.

Оле Георг Остевик, генеральный директор Manymore AS, высоко оценил партнерство с Wizart. «Они стремятся к тому, чтобы наш успех также был их успехом, что вселяет у многих уверенность в том, что это будет долгосрочное сотрудничество», – сказал он.