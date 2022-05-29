WNBPA призывает возобновить действия по освобождению Бритни Гренье из-под стражи в России

«Бритни Грейнер — наш товарищ по команде, друг и сестра. Она — рекордсменка, золотая медалистка, жена, дочь, чемпионка, образец для подражания, звезда и многое другое», — говорится в заявлении лиги в субботу.
«В настоящее время Б.Г. является гражданином США, несправедливо задержанным в России на 100 дней. Это 144 000 минут».
Двукратный олимпийский чемпион был задержан в феврале в аэропорту Москвы во время игры за екатеринбургскую УГМК в межсезонье WNBA.
Российские власти заявили, что нашли в ее багаже масло каннабиса, и обвинили ее в контрабанде наркотических веществ в больших количествах, что наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Ранее в этом месяце российский суд продлил срок предварительного заключения 31-летнего спортсмена как минимум до июня.
Заявление WNBPA призывает к действиям профессиональных спортсменов и спортсменов-любителей, а также СМИ и болельщиков.
Нашим сестрам, братьям и коллегам по профессиональному спорту: подпишите петицию, остановите блокировку СМИ, пожалуйста, помогите нам добраться до Белого дома.
«Спортсменам любого возраста, уровня способностей, команды, вида спорта или страны: это наш товарищ по команде. Как член нашего глобального спортивного сообщества, мы должны встать и выступить вместе, чтобы потребовать ее освобождения. Говорите, говорите и не говорите не останавливайся, пока БиДжей не вернется домой.
Для СМИ: Напишите историю BG.Используйте свою платформу и свои голоса.
«Всем, кто слушает: зайдите на WeAreBG.org и подпишите петицию, позвоните в Белый дом и позвоните всем, кого вы знаете. Если вы знаете кого-нибудь в администрации Байдена, позвоните им».
В заявлении также содержится призыв к президенту Джо Байдену встретиться напрямую с Шерил Грейнер, женой спортсмена.
«Шерил должна встретиться с президентом Байденом. Ее личность, нашу сестру, несправедливо задерживают на 100 дней. Вы слышали наши просьбы. Вы слышали просьбы жены Пи Джея Шерил. и привести ее домой».
Черелл Гринер завершила пост ссылкой на петицию, призывающую баскетболистку быстро и безопасно вернуться в США.
«Интернет-первопроходец. Непреклонный нарушитель спокойствия. Знаток поп-культуры. Студент-любитель».