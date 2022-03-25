Wordle 279, 25 марта Подсказки: Борьба с Wordle сегодня? Три подсказки, чтобы помочь ответить | Игры | развлечение

25 марта есть хорошие и плохие новости для поклонников Wordle. Хорошей новостью является то, что сегодня пятница, и фанатам предстоит решить совершенно новую головоломку Wordle. Однако плохая новость заключается в том, что Wordle 279 — одна из самых сложных головоломок, с которыми мы сталкивались за последние недели. К счастью, Express Online здесь, чтобы помочь, с тремя советами и руководствами без спойлеров внизу страницы. Удачи, и не забудьте вернуться завтра за следующей порцией подсказок.

Если вы новичок в Wordle и не совсем понимаете, как все это работает, вот небольшое напоминание.

Цель Wordle — найти слово из пяти букв всего за шесть попыток. Если вы ошибетесь, вам придется ждать новой головоломки на следующий день.

Если вы хотите решить ее за как можно меньше попыток, вам нужно будет обратить внимание на цвет плиток.

Если квадрат станет серым, буква не появится в слове, которое вы угадываете. Если плитка стала желтой, значит, угаданная вами буква есть в слове, причем не на том месте. Если плитка стала зеленой, значит, буква в слове и на нужном месте.

Приложение отслеживает вашу статистику, показывая, сколько правильных ответов вы дали и как быстро вы можете решить головоломку дня — то, чем можно поделиться в социальных сетях для хвастовства.

Читайте советы Wordle 279 на 25 марта…