Wordle 319 4 мая Советы — Борьба с Wordle сегодня? Три подсказки, чтобы помочь ответить | Игры | развлекательная программа

Если вы являетесь поклонником Wordle и играете с самого начала, вы, вероятно, создали впечатляющую серию побед. Если вы хотите сохранить упомянутую серию побед, вы попали в нужное место, потому что Express Online снова собрал подборку советов без спойлеров, чтобы протянуть вам руку помощи. Wordle 319 — еще одна сложная задача, так что идите вниз страницы, чтобы найти эти очень важные подсказки. Удачи и да благословит вас Бог!

Идеально, когда у вас есть дополнительные десять минут, Wordle предлагает игрокам выяснить слово из пяти букв всего за шесть догадок.

Чтобы освоить Wordle и решить эти ежедневные головоломки, вам нужно будет уделять пристальное внимание цвету плиток после каждого предположения.

Если почтовый ящик станет серым, буква не появится в слове, которое вы угадываете. Если плитка стала желтой, значит, угаданная вами буква есть в слове, причем не на том месте. Если плитка стала зеленой, значит, буква в слове и на нужном месте.

Приложение отслеживает вашу статистику, отображая количество правильных ответов, которые вы дали, а также вашу серию побед.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle. Вы также потеряете свою драгоценную серию побед.

Прочтите несколько общих советов по Wordle, а затем 4 мая следуют три руководства по Wordle 319…