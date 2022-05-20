Wordle 335, 20 мая. Советы. Борьба с Wordle сегодня? ТРИ ПОДСКАЗКИ К ОТВЕТУ | Игры | развлекательная программа

После жаркой недели наконец-то наступили выходные, а 20 мая вас ждет новая игра Wordle. Новый Wordle доступен для решения только в течение следующих 24 часов, так что нельзя терять время, если вы хотите сохранить свою победную серию. Говоря о победных сериях, если вам нужна помощь в поддержании вашего рекорда побед в Wordle, просто перейдите к нижней части страницы, чтобы получить последнюю коллекцию советов и подсказок без спойлеров для Wordle 335 от Express Online от 20 мая. удачи!

Словесная игра, распространенная во всех социальных сетях, Wordle предлагает игрокам найти слово из пяти букв всего за шесть догадок.

Чтобы освоить Wordle и решить эти ежедневные головоломки, вам нужно будет уделять пристальное внимание цвету плиток после каждого предположения.

Если почтовый ящик станет серым, буква не появится в слове, которое вы угадываете. Если плитка стала желтой, значит, угаданная вами буква есть в слове, причем не на том месте. Если плитка стала зеленой, значит, буква в слове и на нужном месте.

Приложение отслеживает вашу статистику, отображая количество правильных ответов, которые вы дали, а также вашу серию побед.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle. Вы также потеряете свою драгоценную серию побед.

Прочтите несколько общих советов по Wordle, а затем 20 мая — три руководства по Wordle 335…