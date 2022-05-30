Wordle 345, 30 мая. Советы. Борьба с Wordle сегодня? ТРИ ПОДСКАЗКИ К ОТВЕТУ | Игры | развлечения

У поклонников Wordle есть еще одна головоломка, в которую можно погрузиться, возможно, сложнее, чем вчерашняя головоломка. К счастью, Express Online здесь, чтобы помочь, любезно предоставив несколько советов без спойлеров для Wordle 345 30 мая. Просто перейдите к нижней части страницы, чтобы получить некоторые общие советы и рекомендации, а затем наш последний набор советов для Wordle 345. Удачи, потому что она вам обязательно понадобится.

Прежде чем мы перейдем к подсказкам, давайте быстро перейдем к правилам. В Wordle игрокам дается шесть шансов угадать слово из пяти букв.

Вам нужно будет использовать операцию удаления, чтобы показать правильный ответ, поэтому обратите особое внимание на цвет квадратов.

Если почтовый ящик станет серым, буква не появится в слове, которое вы угадываете. Если плитка стала желтой, значит, угаданная вами буква есть в слове, причем не на том месте. Если плитка стала зеленой, значит, буква в слове и на нужном месте.

Приложение отслеживает вашу статистику, отображая количество правильных ответов, которые вы дали, а также вашу серию побед.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle. Вы также потеряете свою драгоценную серию побед.

Ознакомьтесь с некоторыми общими советами по Wordle, а затем 30 мая — тремя руководствами по Wordle 345…