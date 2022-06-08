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Wordle 354, 8 июня Подсказки. Сегодняшний Wordle слишком сложен? ПОДСКАЗКИ, ПОМОГАЮЩИЕ НАЙТИ ОТВЕТ | Игры | развлечения

8 июня, 2022
Toma Kulikov

Если вы поклонник Wordle и создали хорошую серию побед, вы не хотите, чтобы плохой день испортил ваш импульс. На самом деле, если вы боретесь с Wordle 354 8 июня, вы находитесь в правильном месте. Express Online снова собрал подборку подсказок без спойлеров, которые помогут вам решить вашу ежедневную головоломку Wordle. Просто перейдите к нижней части страницы, чтобы получить несколько общих советов, а затем несколько подсказок на 8 июня.

Хотя Wordle может быть довольно сложным, сама концепция относительно проста. В процессе исключения вам нужно будет угадать слово из пяти букв всего за шесть догадок.

Все дело в цвете плитки. Если почтовый ящик становится серым после одного из ваших предположений, вы можете сделать вывод, что эта конкретная буква не появляется в слове дня.

Если плитка становится желтой, это означает, что буква находится в слове не на том месте, а зеленая плитка означает, что буква находится в слове и находится в правильном месте.

Цель состоит в том, чтобы решить каждую головоломку за наименьшее количество догадок. Затем вы можете поделиться своим прогрессом в социальных сетях и показать друзьям, семье и случайным подписчикам, насколько вы умны.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle. А поскольку Wordle отслеживает вашу статистику, неудача означает, что вы потеряете свою с трудом заработанную серию игр — о чем вам будут напоминать каждый раз, когда вы входите в систему.

Если вы хорошо разбираетесь в Wordle и хотите усложнить задачу, вы можете переключиться в сложный режим, посетив меню настроек в правом верхнем углу веб-страницы Wordle. Или вы можете проверить знаменитый клон Wordle Quordle, где вам нужно будет угадать четыре слова всего за девять попыток!

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Продолжайте читать, чтобы узнать последние подсказки Wordle (без спойлеров) для головоломки 8 июня…

Общие советы и рекомендации по Wordle…

• Не используйте одну и ту же букву дважды во вводной догадке.

• Попробуйте использовать пару гласных в своем первом предположении, особенно «а» и «е».

• Избегайте таких букв, как «X», «Z» и «Q», до тех пор, пока у вас не будет лучшего представления об ответе.

• «ПОВЫШИТЬ» — хорошее слово для начала, а «КОСНУТЬСЯ» — неплохое второе предположение. Мне также нравится использовать слово «кредитное плечо» в качестве начального предположения.

• Ознакомьтесь с ежедневными советами Express Online ниже…

Wordle 354 подсказки и подсказки на 8 июня…

1. Wordle 354 начинается с буквы Т.

2. Wordle 354 содержит две гласные.

3. Персонаж появляется дважды.

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