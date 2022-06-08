Wordle 354, 8 июня Подсказки. Сегодняшний Wordle слишком сложен? ПОДСКАЗКИ, ПОМОГАЮЩИЕ НАЙТИ ОТВЕТ | Игры | развлечения

Если вы поклонник Wordle и создали хорошую серию побед, вы не хотите, чтобы плохой день испортил ваш импульс. На самом деле, если вы боретесь с Wordle 354 8 июня, вы находитесь в правильном месте. Express Online снова собрал подборку подсказок без спойлеров, которые помогут вам решить вашу ежедневную головоломку Wordle. Просто перейдите к нижней части страницы, чтобы получить несколько общих советов, а затем несколько подсказок на 8 июня.

Хотя Wordle может быть довольно сложным, сама концепция относительно проста. В процессе исключения вам нужно будет угадать слово из пяти букв всего за шесть догадок.

Все дело в цвете плитки. Если почтовый ящик становится серым после одного из ваших предположений, вы можете сделать вывод, что эта конкретная буква не появляется в слове дня.

Если плитка становится желтой, это означает, что буква находится в слове не на том месте, а зеленая плитка означает, что буква находится в слове и находится в правильном месте.

Цель состоит в том, чтобы решить каждую головоломку за наименьшее количество догадок. Затем вы можете поделиться своим прогрессом в социальных сетях и показать друзьям, семье и случайным подписчикам, насколько вы умны.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle. А поскольку Wordle отслеживает вашу статистику, неудача означает, что вы потеряете свою с трудом заработанную серию игр — о чем вам будут напоминать каждый раз, когда вы входите в систему.

Если вы хорошо разбираетесь в Wordle и хотите усложнить задачу, вы можете переключиться в сложный режим, посетив меню настроек в правом верхнем углу веб-страницы Wordle. Или вы можете проверить знаменитый клон Wordle Quordle, где вам нужно будет угадать четыре слова всего за девять попыток!

Продолжайте читать, чтобы узнать последние подсказки Wordle (без спойлеров) для головоломки 8 июня…