Wordle 355 Jun 9 Советы — Wordle сегодня слишком сложен? без спойлеров ПОДСКАЗКИ К ПОМОЩИ ОТВЕТ | Игры | развлечения

Несмотря на то, что Wordle был подхвачен The New York Times, в настоящее время он остается бесплатным по подписке и доступен для всех, независимо от того, в какой части мира вы находитесь. Если вы сейчас зайдете на веб-сайт Wordle, вы найдете новую головоломку, доступную 9 июня — только в течение 24 часов. Если вы боретесь с Wordle 355 9 июня, перейдите на страницу, чтобы получить кучу советов и подсказок без спойлеров. Удачи и да благословит вас Бог!

Игра в слова, породившая тысячи клонов, Wordle — лучшая и лучшая ежедневная интеллектуальная игра.

Концепция очень проста: игроки должны угадать слово из пяти букв всего за шесть попыток. Для этого вам нужно будет использовать операцию удаления, чтобы исключить разные символы.

Если, например, после одной из ваших догадок квадрат букв становится серым, можно сделать вывод, что именно этой буквы в слове дня нет.

Если плитка становится желтой, это означает, что буква находится в слове не в том месте, а зеленая плитка означает, что буква находится в слове и находится в правильном месте.

Цель состоит в том, чтобы решить каждую головоломку за наименьшее количество догадок. Затем вы можете поделиться своим прогрессом в социальных сетях и показать друзьям, семье и случайным подписчикам, насколько вы умны.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle. А поскольку Wordle отслеживает вашу статистику, неудача означает, что вы теряете с трудом заработанную серию игр — о чем вам будут напоминать каждый раз, когда вы входите в систему.

Если вы хорошо разбираетесь в Wordle и хотите усложнить задачу, вы можете переключиться в сложный режим, посетив меню настроек в правом верхнем углу веб-страницы Wordle. Или вы можете проверить знаменитый клон Wordle Quordle, где вам нужно будет угадать четыре слова всего за девять попыток!

В любом случае, продолжайте читать последние подсказки Wordle (без спойлеров) для головоломки 9 июня …