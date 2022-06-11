Wordle 356, 10 июня. Советы. Сегодняшний Wordle слишком сложен? Руководства без спойлеров, которые помогут найти ответ | Игры | развлечения

Если вы боретесь с Wordle 356 10 июня, вы находитесь в правильном месте. Продолжая современную традицию сложных головоломок Wordle, сегодняшний тизер вызывает проблемы у бесчисленного количества игроков. Хотя в нем не так много редко используемых букв, это слово вы вряд ли будете использовать очень часто. К счастью, Express Online здесь, чтобы помочь, благодаря трем руководствам без спойлеров. Просто перейдите к нижней части страницы, чтобы найти советы по Wordle 356 на 10 июня.

Wordle предлагает игрокам составить слово из пяти букв всего за шесть попыток. Для этого вам нужно будет использовать операцию удаления, чтобы исключить разные символы.

Если, скажем, квадрат букв становится серым после одной из ваших догадок, вы знаете, что эта конкретная буква не появляется в слове дня.

Если плитка становится желтой, это означает, что буква находится в слове не в том месте, а зеленая плитка означает, что буква находится в слове и находится в правильном месте.

Цель состоит в том, чтобы решить каждую головоломку за наименьшее количество догадок. Затем вы можете поделиться своим прогрессом в социальных сетях и показать друзьям, семье и случайным подписчикам, насколько вы умны.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle. А поскольку Wordle отслеживает вашу статистику, неудача означает, что вы потеряете свою с трудом заработанную серию игр — о чем вам будут напоминать каждый раз, когда вы входите в систему.

Если вам нужна помощь в сохранении вашей победной серии, ознакомьтесь с последними (без спойлеров) советами Wordle для головоломки от 10 июня ниже…