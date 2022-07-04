Wordle 380 4 июля Ежедневные советы: не можете решить Wordle сегодня? Три подсказки, чтобы помочь ответить | Игры | развлечения

Если вы боретесь с Wordle 380 4 июля, не бойтесь, потому что вы попали в нужное место. Сегодняшний тизер — не самая сложная головоломка Wordle за последние недели, но, судя по некоторым комментариям в социальных сетях, она привлекает парочку поклонников. К счастью, Express Online здесь, чтобы помочь, с тремя руководствами без спойлеров для Wordle 380 4 июля. Просто перейдите к нижней части страницы для получения последних советов и удачи.

Вы, вероятно, уже знаете, как играть в Wordle, но на случай, если вам понадобится напоминание, вот краткое обновление.

Игрокам дается шесть шансов угадать слово из пяти букв путем исключения. Для каждого предположения плитки с буквами будут отображаться в одном из трех цветов. Если цвет квадрата станет серым, буква не появится в слове, которое вы угадываете.

Если плитка стала желтой, значит, угаданная вами буква стоит в слове не на том месте. Если плитка стала зеленой, значит, буква в слове и на нужном месте.

Приложение отслеживает вашу статистику и отображает количество правильных ответов, которые вы дали, не говоря уже о вашей победной серии.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle.

Прочтите несколько общих советов по Wordle, а 4 июля — три руководства по Wordle 380…