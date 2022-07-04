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Wordle 380 4 июля Ежедневные советы: не можете решить Wordle сегодня? Три подсказки, чтобы помочь ответить | Игры | развлечения

4 июля, 2022
Toma Kulikov

Если вы боретесь с Wordle 380 4 июля, не бойтесь, потому что вы попали в нужное место. Сегодняшний тизер — не самая сложная головоломка Wordle за последние недели, но, судя по некоторым комментариям в социальных сетях, она привлекает парочку поклонников. К счастью, Express Online здесь, чтобы помочь, с тремя руководствами без спойлеров для Wordle 380 4 июля. Просто перейдите к нижней части страницы для получения последних советов и удачи.

Вы, вероятно, уже знаете, как играть в Wordle, но на случай, если вам понадобится напоминание, вот краткое обновление.

Игрокам дается шесть шансов угадать слово из пяти букв путем исключения. Для каждого предположения плитки с буквами будут отображаться в одном из трех цветов. Если цвет квадрата станет серым, буква не появится в слове, которое вы угадываете.

Если плитка стала желтой, значит, угаданная вами буква стоит в слове не на том месте. Если плитка стала зеленой, значит, буква в слове и на нужном месте.

Приложение отслеживает вашу статистику и отображает количество правильных ответов, которые вы дали, не говоря уже о вашей победной серии.

Если вам не удастся решить головоломку, вам придется подождать до следующего дня, пока не будет выпущен новый Wordle.

Прочтите несколько общих советов по Wordle, а 4 июля — три руководства по Wordle 380…

Общие советы и рекомендации по Wordle…

• Не используйте одну и ту же букву дважды во вводной догадке.

• Попробуйте использовать пару гласных в своем первом предположении, особенно «а» и «е».

• Избегайте таких букв, как «X», «Z» и «Q», до тех пор, пока у вас не будет лучшего представления об ответе.

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• «ПОВЫШИТЬ» — хорошее слово для начала, а «КОСНУТЬСЯ» — неплохое второе предположение.

• Ознакомьтесь с ежедневными советами Express Online ниже…

Wordle 380 подсказки и подсказки на 4 июля…

1. Wordle 379 начинается с буквы S.

2. В Wordle 379 одна гласная, но она встречается дважды.

3. Разрежьте галстуки.

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