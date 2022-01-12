Wordle App Clone Creator приносит извинения после того, как Apple удалила свое приложение

Разработчик, создавший iOS-версию Слово Языковая игра-головоломка, которая стала вирусной за последние две недели, допустила ошибку (вроде как) после того, как ее вытащили в сеть, чтобы разорвать идею и с радостью похвастаться тем, что привыкли к ней. Его извинения также пришли после того, как Apple удалила его приложение-подражатель из App Store.

Оригинальная игра Wordle Beyond Madness, созданная инженером-программистом из Бруклина Джошем Уордлом, доступна для бесплатной игры в Интернете по адресу эта ссылка. Официальной версии игры для приложения не существует, что побудило многих авантюристов создать клонов, стремящихся заработать деньги за счет одобрения имени и формата игрового процесса.

Одно из них было создано техническим предпринимателем Заком Шакедом, чье приложение Wordle было запущено в понедельник в Apple App Store. В игре предлагались слова из пяти, шести и семи букв (в оригинальном Wordle было пять букв), а также режим «Pro» с неограниченным количеством игр за годовую подписку на 30 долларов.

в тема твиттера Опубликованная поздно вечером во вторник, Шакед — после нападения в социальных сетях за явное копирование оригинального вирусного хита — признал свою ошибку. «Я понял, что перешел черту. И я, конечно же, никогда больше не буду делать ничего подобного», — написал он.

Ранее во вторник Шакед хвастался, как продвигается его плагиат: «Я буквально прямо сейчас — это 5,4 тыс. ЗАГРУЗОК ЗА ОДИН ЧАС», — написал он в какой-то момент в Твиттере. Он тоже радовался: «Мы идем на проклятую луну».

После огласки о грубых приложениях-плагиатах Wordle во вторник Apple удалила Shakked и другие приложения из App Store.

Гнев по отношению к клонам Wordle вырос, потому что Уордл до сих пор не пытался монетизировать игру. в Интервью с Нью-Йорк Таймс В опубликованном на прошлой неделе (что явно увеличило его популярность) Уордл сказал, что создал игру для своего партнера, который является поклонником кроссвордов. «Я думаю, что люди ценят то, что в Интернете есть что-то веселое», — сказал он. «Это не попытка сделать что-то темное с вашими данными или вашими глазами. Это просто забавная игра».

В то время как Шакед утверждал, что сожалеет, он также пытался защитить свои действия и жаловался, что его разбили об угли за то, что, как он утверждал, было обычным делом в отрасли. Он написал: «Wordle — это копия другой игры» и отметил, что «Wordle» не зарегистрирован в качестве товарного знака.

«Это был идеальный шторм, чтобы публично осудить меня за обычное дело», — написала Шакед в Twitter. «Через неделю мое приложение выглядело бы совершенно иначе и имело бы гораздо больше функций, чем у исходного парня». Он продолжил: «Возмущение, вызванное тем, что я взимал абонентскую плату в размере 30 долларов, которую тысячи людей были готовы платить, было просто чушью. Так работают компании. Вам платят. Если это слишком много, люди не будут платить. многие люди были готовы начать суд».

Шакед также заявил, что потерял деньги из-за приложения: «Да, я был очень взволнован, когда увидел, сколько загрузок получило приложение. И сколько денег вы можете заработать (я заплатил 0 долларов и фактически потерял деньги). Так что здесь никто не практиковался, кроме меня. .» 3 января он написал в Твиттере: «Мои планы на 2022 год: будь более реалистичным, будь более грубым, заработай чертову кучу денег».

Кроме того, Шакед сказал: «Еще один вопрос, который я хотел бы у вас спросить, это как вы относитесь к тому, что Apple в одностороннем порядке удаляет приложения без права регресса? Руководство Apple для разработчиков приложений конкретно рекомендует: «Не копируйте просто последнее популярное приложение в App Store или вносите незначительные изменения в имя или пользовательский интерфейс другого приложения и помечайте его как свое собственное».

Веб-популярность Wordle резко возросла после Wardle: в начале января на сайте было 300 000 игроков в день, а в прошлые выходные это число выросло до 2 миллионов, согласно данным. опекун.

Похоже, что в американском Apple App Store в настоящее время доступны только две игры с названием Wordle, и обе они старше Wardle: «Wordle!» , которая была впервые опубликована в 2016 году (описывается как «игра в слова на основе таймера», где вам даются буквы, чтобы составить слово как можно быстрее!»), и «Wordle — Word Puzzle», выпущенная в 2018 году.