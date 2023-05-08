World Athletics выделяет средства на подготовку Украины к чемпионату мира

Агентство новостей2 минуты на чтение

Монако. Десятки украинских спортсменов и официальных лиц, готовящихся к чемпионату мира в августе, заявили, что могут получить финансирование на тренировочные сборы.

World Athletics инвестирует 190 000 долларов и уделит первоочередное внимание замене оборудования для прыжков с шестом — украинского великого юноши Сергея Бубки, — которое было уничтожено в результате российских ракетных атак.

Национальная федерация легкой атлетики заявила, что колледж в Бахмуте имени Бубки, первого вице-президента мировой легкой атлетики, был частью спортивного комплекса, включающего легкоатлетический стадион и крытую арену, которые были разрушены во время ожесточенных боев в последние месяцы.

«Это был единственный центр, где спортсмены могли проводить сборы в любое время года. Сейчас в Бахмуте ничего не осталось», — говорится в сообщении украинских чиновников.

Президент World Athletics Себастьян Коу пообещал накануне чемпионата мира 19-27 августа в Будапеште «сделать все возможное, чтобы помочь спортсменам выжить и восстановиться в Украине».

«Преднамеренное уничтожение легкоатлетических сооружений и оборудования Украины также является серьезной атакой на доступность нашего вида спорта», — говорится в заявлении Коу.

World Athletics исключил спортсменов и официальных лиц из России и ее военного союзника Беларуси во время войны, и ожидается, что обе страны пропустят предстоящие чемпионаты мира. Они также были исключены из чемпионата мира 2022 года в Юджине, штат Орегон.

Позиции легкой атлетики были самыми сильными среди олимпийских видов спорта, поскольку Международный олимпийский комитет подталкивает руководящие органы к поиску способов реинтеграции россиян и белорусов в качестве нейтральных в преддверии летних игр 2024 года в Париже.

У Украины была команда из 22 спортсменов на последнем чемпионате мира через пять месяцев после начала войны. Она завоевала медали в прыжках в высоту — серебро у Ярославы Магучих в женском зачете и бронзу у Андрея Проценко в мужском зачете.

«Мы хотим, чтобы украинские спортсмены имели такие же возможности соревноваться и добиваться успеха в этом году», — сказал Ко.

World Athletics заявила, что до 100 человек в легкоатлетическом сообществе Украины могут нуждаться в финансовой поддержке в этом году, включая проезд и размещение элитных спортсменов на тренировочных сборах в течение следующих трех месяцев.