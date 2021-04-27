«Комиссия по допинговой проверке ожидает, что в ближайшие две недели федерация представит новые инструкции», – сообщила пресс-служба ТАСС по легкой атлетике.

Москва, 24 марта. Руководящий орган всемирной легкой атлетики World Athletics представит Всероссийской федерации легкой атлетики (RusAF) список правил, касающихся выдачи разрешений на участие в нейтральном статусе для национальных спортсменов в течение двух недель, сообщила пресса Всемирная сервисная организация ТАСС. объявил в среду.

18 марта Всемирный легкоатлетический совет принял решение восстановить «Программу сертифицированных нейтральных спортсменов (ANA) для чистых спортсменов из России».

Согласно решению World Athletics, в 2021 году не более десятка спортсменов смогут получить статус ANA для участия в крупных спортивных мероприятиях (Олимпийских играх, чемпионатах мира и чемпионатах Европы до 23 лет).

Мир легкой атлетики, членство в РусАФ было приостановлено в ноябре 2015 года после того, как волна нарушений антидопинговых правил сформировала специальную миссию по этому вопросу. Тем не менее, мировая легкая атлетика позволила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах со статусом Нейтрального или Авторизованного Нейтрального Игрока (ANA) до восстановления Российской Футбольной Ассоциации. Статус ANA запрещает российским спортсменам участвовать во всех международных турнирах по легкой атлетике под национальным флагом.

22 ноября 2019 года Всемирный совет по легкой атлетике объявил о своем решении приостановить процесс восстановления Российской Федерации на основании обвинений, выдвинутых Группой по профессиональной этике в легкой атлетике (AIU). Согласно World Athletics, 21 ноября 2019 года ИААФ было предъявлено обвинение в «препятствовании расследованию и временному отстранению ряда высокопоставленных официальных лиц федерации от манипуляций и соучастия».

В марте 2020 года Всемирный совет по легкой атлетике постановил, что Россия оштрафована на 5 миллионов долларов за предполагаемое участие в попытке предыдущего исполнительного руководства подделать официальные документы прыгуна в высоту Даниэля Лысенко. РусАФ выплатила штраф 12 августа 2020 года.

В начале декабря 2020 года World Athletics решила отложить принятие решения о предоставлении разрешения на нейтральный статус российским спортсменам до тех пор, пока руководящий орган всемирной легкой атлетики не получит окончательный подробный план репозиции RusAF.