World Athletics поддерживает запрет российских спортсменов перед парижской Олимпиадой

В четверг World Athletics заявила, что спортсменам из России и Беларуси по-прежнему будет запрещено участвовать в соревнованиях, включая квалификацию на Олимпийские игры в Париже в следующем году, из-за санкций из-за войны на Украине.

Этот шаг представляет собой громкое противостояние между одной из крупнейших спортивных федераций и Международным олимпийским комитетом.

Спортивный орган, который управляет правилами соревнований и чемпионатов мира по легкой атлетике, марафону и спортивной ходьбе, заявил, что спортсмены и официальные лица из России и Беларуси будут отстранены от участия во всех подобных мероприятиях «в обозримом будущем» и что будет создана рабочая группа. на месте. Определить условия их возможного повторного включения в более поздние сроки.

Политика ставит мировую легкую атлетику во главу угла спортивного мирового спора по поводу участия российских и белорусских спортсменов в мировых соревнованиях. Это также противоречит заявлениям президента МОК Томаса Баха о беспристрастном участии спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.

«Смерть и разрушения, которые мы наблюдали в Украине за последний год, в том числе гибель около 185 спортсменов, заставили меня еще больше огорчиться по этому поводу», — сказал Себастьян Коу, президент World Athletics.

Политика является результатом некоторых бюрократических маневров: World Athletics изначально заявляла, что исключит россиян и белорусов в марте 2022 года.

В то время российские спортсмены все еще находились под запретом, введенным в 2015 году из-за спонсируемой государством допинговой программы страны, санкции были сняты Всемирным советом по легкой атлетике в четверг, что подготовило почву для повторного подтверждения исключения из-за войны в Украине.

Многие виды спорта вступают в квалификационный период для следующих летних Олимпийских игр в Париже, поскольку спортсмены стремятся попасть на Игры на основании международных рейтингов, результатов чемпионатов мира или других критериев, установленных их спортивными федерациями.

Международный олимпийский комитет, который проводит Игры, но в основном не устанавливает квалификационные стандарты для этого вида спорта, призвал федерации разрешить включение «нейтральных» спортсменов, отчасти для предотвращения возможных бойкотов.

в письмо В среду перед политическим форумом в своей родной Германии Бах сказал: «Если политика решает, кто может участвовать в соревнованиях, то спорт и спортсмены становятся инструментами политики. И тогда спорт становится невозможным передавать свои объединяющие силы».

Некоторые спортивные организации, в том числе Международная федерация фехтования, в последние недели проголосовали за то, чтобы разрешить возобновление соревнований российских и белорусских спортсменов, что вызвало гнев украинских фехтовальщиков и их союзников.

В прошлом месяце почти тридцать стран, включая Великобританию, США, Германию и Канаду, написали письмо в Международный олимпийский комитет, в котором говорится, что «Россия и Беларусь готовы проложить путь для полного возвращения своих спортсменов в международного спортивного сообщества, то есть покончив с начатой ​​ими войной».