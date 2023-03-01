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World Athletics примет российский допинг раньше Украины — ко

1 марта, 2023
Boleslava Sokolova

СИДНЕЙ (Рейтер) — Мировая легкая атлетика рассмотрит вопрос участия российских спортсменов в соревнованиях, в то время как война на Украине продолжается, только после того, как будет решено, достаточно ли страна сделала, чтобы отыграться, заявил в пятницу Себастьян Коу. .

Международный олимпийский комитет (МОК) столкнулся с серьезной негативной реакцией после того, как открыл двери для спортсменов из России и ее союзника Беларуси для участия в Олимпийских играх в Париже в следующем году, несмотря на продолжающиеся военные действия в Украине.

Российской федерации легкой атлетики (РАФ) запрещено заниматься легкой атлетикой с 2015 года из-за широко распространенного допинга в стране, хотя некоторым спортсменам из России было разрешено участвовать в двух последних летних Олимпийских играх в качестве нейтральных.

Глава World Athletics Коу сказал, что допинг по-прежнему будет иметь приоритет, когда управляющий совет соберется в следующем месяце, чтобы решить, добилась ли RAF достаточного прогресса в рамках своей «дорожной карты», чтобы оправдать восстановление.

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«Совет будет обсуждать дорожную карту восстановления в должности, но особенно о вопиющей атаке на целостность нашего спорта с помощью допинга», — сказал Коу журналистам на чемпионате мира по кроссу в Батерсте, Новый Южный Уэльс.

«Только на основе этого разговора или этого обсуждения мы перейдем ко второму обсуждению».

Однако Коу считает маловероятным снятие полного запрета на участие российских и белорусских спортсменов, введенного в прошлом году, включая приостановку возможности выступать в качестве нейтрального спортсмена.

Он добавил: «Совет издал в феврале прошлого года (а) решение о ситуации в Украине и неспособности украинских спортсменов соревноваться открыто, честно и честно, чего мы требуем на наших соревнованиях».

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«Совет решил, что немыслимо, чтобы российские спортсмены могли (соревноваться)… Поэтому совет примет решение относительно того, остается ли в силе эта позиция, которую мы приняли в феврале…

«Но для меня принципы остаются в силе».

Международный олимпийский комитет, отчаявшись избежать срыва олимпийского движения из-за войны на Украине, предложил российским и белорусским спортсменам принять участие в азиатской квалификации к Играм в Париже.

Тем не менее, международные федерации, такие как World Athletics, принимают окончательное решение о разрешении спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях и на Олимпийских играх.

(Отчетность Ника Малвани; редактирование Питера Резерфорда)

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.

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