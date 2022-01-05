Москва, 1 декабря. / ТАСС /. Всемирный совет по легкой атлетике принял решение допустить к участию в чемпионатах Европы и мира в следующем году не более 20 легкоатлетов из России, имеющих действующее разрешение на нейтральный статус, заявил Рон Андерсен, глава Российской рабочей группы по легкой атлетике. конференция среда пресс.

Всемирный совет по легкой атлетике провел заседание в Монако с 30 ноября по 1 декабря в Монако, и ситуация с легкой атлетикой в ​​России была среди основных вопросов повестки дня.

Выступая перед журналистами, Андерсен сказал, что ситуация в отношении России очень оптимистичная и что со следующего года до 20 спортсменов из этой страны будут допущены к участию в международных соревнованиях с нейтральным статусом со следующего года по сравнению с предыдущим числом 10.

«Сегодня я доложил [World Athletics] Совет посчитал, что, исходя из прогресса в работе ВВС, оперативной группы и международных экспертов, мы считаем осторожным оптимизмом.

«Федерация футбола России неуклонно продвигается к выполнению условий, установленных для ее возвращения к членству в мировой легкой атлетике», — добавил Андерсон. «Сегодняшние вехи выполнены, как и ключевые показатели эффективности, предусмотренные планом».

Мировая легкая атлетика и РусАФ

Мир легкой атлетики приостановил членство во Всероссийской федерации легкой атлетики в ноябре 2015 года после волны нарушений антидопинговых правил и сформировал специальную рабочую группу по этому вопросу. Однако Всемирная легкая атлетика разрешила чистым спортсменам из России участвовать в международных турнирах с нейтральным статусом или сертифицированным нейтральным спортсменом (ANA) до восстановления членства в Российской Федерации футбола. Статус ANA не позволял российским спортсменам участвовать во всех международных чемпионатах по легкой атлетике под национальным флагом.

22 ноября 2019 года Всемирный совет по легкой атлетике объявил о своем решении продлить приостановку процесса восстановления в Российской Федерации на основании обвинений, выдвинутых Подразделением по легкой атлетике (AIU). По данным World Athletics, 21 ноября 2019 года ИААФ было предъявлено обвинение в «препятствовании расследованию и временному отстранению от должности ряда высокопоставленных официальных лиц ИААФ за манипуляции и сговор».

Временно арестованными высокопоставленными чиновниками на тот момент были глава РосАФ Дмитрий Шляхтин и несколько высокопоставленных лиц из федерации за помощь в подделке документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко представил как повод для пропуска допинг-тестов.

В марте 2020 года Всемирный совет по легкой атлетике оштрафовал Россию на 5 миллионов долларов за ее предполагаемое участие в попытке предыдущего руководителя подделать официальные документы прыгуна в высоту Даниила Лысенко. Вооруженные силы Руанды выплатили штраф 12 августа 2020 года.

17 ноября 2021 года Конгресс Всемирного органа по легкой атлетике, World Athletics, проголосовал за продление приостановления членства во Всероссийской федерации легкой атлетики (РусАФ) до тех пор, пока российская сторона не выполнит все требования для переигровки.