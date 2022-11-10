WORLD OF HORROR ЗАПУСКАЕТСЯ ЛЕТОМ 2023 ГОДА НА PS5, PS4, SWITCH И ПК

космический ужастик РПГ мир ужасов Он выйдет из раннего доступа и будет выпущен для приставка 5И PlayStation 4И обращаетИ компьютер Через готовить на паруИ ГогИ Магазин МайкрософтИ Зуд Летом 2023 года издательство Исбрид Игры и разработчик Панстас объявил.

мир ужасов Впервые он был запущен в раннем доступе для ПК 20 февраля 2020 года.

Вот обзор игры на страницах магазина:

Около Древние боги снова пробуждаются, возвращаясь в мир, погружающийся в безумие. В больницах пустынные классы, тихие квартиры, темные леса, странные явления и необъяснимые явления проверяют здравомыслие жителей Сиокавы, Япония. Хаотичная месть или махинации существ за пределами нашего понимания? Это оно мир ужасов: Конец света близок, и единственное решение — противостоять ужасу, царящему в конце света. плыть в этот ад, Роголит Реальность через пошаговые бои и беспощадный выбор в космической ролевой игре ужасов в стиле roguelite. Призывайте темные ритуалы, находите тревожные подсказки и решайте головоломки из множества случайных головоломок. Каждый загадочный случай разворачивается в серии случайных встреч с ужасающими персонажами, вдохновленными произведениями легенд ужасов Дзюндзи Ито и Лавкрафта. Руководства по функциям Выберите одного из пяти уникальных персонажей и решите более 10 головоломок в раннем доступе.

Большинство головоломок имеют несколько концовок — для тех, кто прожил достаточно долго.

Знаменитые слова Кассандры Као (молотки по костям) придает свой талант словам, выражающим ужас игры.

Потрясающий саундтрек Chiptune подчеркивает строгий 1-битный стиль игры, полностью нарисованный в Microsoft Paint.

Смотрите новый трейлер ниже.