Женская теннисная ассоциация заявила, что до сих пор не может самостоятельно установить местонахождение китайской теннисистки Пэн Шуай, спустя несколько недель после предполагаемого профессионального сексуального нападения на бывшего китайского правительственного чиновника.

Президент и исполнительный директор WTA Стив Саймон заявил в среду, что неоднократно безуспешно пытался связаться с Пэном, спустя несколько часов после того, как китайское государство было проинформировано. Опубликовать скриншот За письмо якобы от теннисиста.

В заявлении, которое было опубликовано в Twitter-аккаунте китайского государственного телевидения CGTN, цитировалось, что Пэн сказала, что она не пропала без вести, не болела и отдыхала дома.

Однако Саймон сказал, что это заявление «только вызывает у меня опасения по поводу ее безопасности и местонахождения» и что ему «было трудно поверить, что это Бин Шуай на самом деле написала электронное письмо … или поверить в то, что приписывают ей».

Он добавил: «Пэн Шуай следует разрешить говорить свободно, без принуждения или запугивания из любого источника. Ее утверждения о сексуальном насилии должны уважаться и расследоваться с полной прозрачностью и без цензуры».

2 ноября Пинг опубликовала подробное обвинение в сексуальном насилии в своем подтвержденном личном аккаунте на Weibo против бывшего вице-премьера Китая Чжан Гаоли. Размещено в социальных сетях Быстро удалили С тех пор от нее не было слышно ничего достоверного.

В воскресенье WTA призвало к расследованию обвинений Пинга, сообщив New York Times, что федерация готова вывести свой бизнес из Китая, если не увидит «соответствующих результатов» такого расследования.

Между тем, четырехкратная чемпионка турниров Большого шлема Наоми Осака, самая высокооплачиваемая спортсменка мира, во вторник обратила внимание на дело Пэна. «Цензура недопустима любой ценой, я надеюсь, что Пэн Шуай и ее семья в безопасности», — написала она в Twitter, добавив хэштег #WhereIsPengShuai.

Растущая тайна о местонахождении Пэна возникает менее чем за три месяца до того, как Китай будет готов принять Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

На прошлой неделе американская организация Human Rights Watch Она сказала Он разослал письма всем спонсорам игры, призывая их выступить против нарушений прав человека в Китае, но не получил никаких ответов.

Остается неясным, примут ли какие-либо западные страны, включая США, какой-либо дипломатический бойкот Игр — меру, которую Соединенные Штаты в последний раз предпринимали против России на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.

Пэн в настоящее время занимает 191 место в турнире WTA в одиночном разряде, но ранее был игроком номер один в парном разряде.