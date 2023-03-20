WTA предупреждает Потапову о футболке сборной России по футболу

БЕНГАЛОР (Рейтер) — Женская теннисная ассоциация (WTA) вынесла официальное предупреждение Анастасии Потаповой за ношение футболки российской футбольной команды «Спартак Москва» перед ее матчем против Джессики Пегулы в Индиан-Уэллсе на этой неделе.

Действия Потаповой из России были восприняты как публичная демонстрация поддержки ее страны во время ее вторжения в Украину, а 21-летнюю девушку раскритиковала первая ракетка мира Ига Сватик.

На вопрос о майке после матча Потапова сказала, что болеет за «Спартак» с 13 лет и не видит в этом никакой провокации.

«Относительно формы сборной России по футболу WTA официально предупредила игрока, что это неприемлемая и неуместная мера», — говорится в сообщении WTA. Мы не ожидаем, что это повторится в будущем».

Украинка Леся Цуренко снялась с матча с белоруской Ариной Соболенко в Индиан-Уэллсе из-за того, что она назвала панической атакой.

Цуренко сказала, что нападение произошло после ее разговора с исполнительным директором WTA Стивом Саймоном о реакции тенниса на российское вторжение. Беларусь была основным плацдармом для того, что Москва называет «специальной военной операцией».

Российские и белорусские игроки могут участвовать в Туре как индивидуальные спортсмены без национальной принадлежности.

(сообщил Шриватса Шридхар) в Бангалоре; Под редакцией Питера Резерфорда

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