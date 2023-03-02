WTA Tour: Кэти Волынец вырвалась со счетом 5:0 из лунки в третьем сете

2 марта — американка Кэти Волынец проиграла со счетом 5: 0 и матчбол в третьем сете, чтобы обыграть третью сеяную Анастасию Потапову из России 5-7 (4) 6-2 7-5 в среду во втором раунде. ATX Open в Остине, штат Техас.

«Волынец» был горяч, так как они выиграли свои последние семь матчей, потеряв всего одно очко в последних трех матчах. В результате 21-летняя спортсменка впервые вышла в четвертьфинал WTA.

Следующим для Волынец предстоит матч против фаворитки из родного города Пейтон Стернс, которая выиграла чемпионат NCAA среди женщин в одиночном разряде 2022 года для Техасского университета. Стернс разгромила шведку Мириам Бьорклунд со счетом 6-3 7-5 во втором раунде.

Четвертая сеяная из США Слоан Стивенс обыграла британку Хизер Уотсон со счетом 6-4, 6-4, а Варвара Грачева одержала победу со счетом 6-3, 6-7(5), 6-1 во всероссийском матче против Анны. Блинкова.

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Хорватке Донне Векич с третьим посевом понадобилось всего 80 минут, чтобы обыграть американку Эмму Наварро со счетом 6-3 6-2 во втором раунде в Монтеррее, Мексика.

Векич подала только 48 процентов своей первой подачи в игре, но победила, выбрав вторую подачу Наварро, выиграв 14 из ее 18 очков. Векич также спасла девять из 11 брейк-пойнтов, с которыми она столкнулась.

Китаянка Линь Чжоу с пятым номером одержала победу со счетом 7-6 (4), 2-6, 6-3 над канадкой Ребеккой Марино, а бельгийка Есален Бонавентура опередила россиянку Камилу Рахимову 7-6 (2), 1-6, 6,3.

А в финальном матче вечера американка Кэролайн Долехайд выбила словачку Анну Каролину Шмидлову со счетом 6-2, 6-4.

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