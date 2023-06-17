WTA Tour: российские звезды сошлись в финале в Голландии

[1/4] ТЕННИС – УИМБЛДОН – Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, Лондон, Великобритания – 27 июня 2022 г. Британка Джоди Берадж в действии во время матча первого круга против украинки Леси Цуренко REUTERS/Paul Childs/File Photo

17 июня — Лучшие посевные Вероника Кудермитова и действующая чемпионка Екатерина Александрова встретятся в финале для России в воскресенье на турнире Lipima Open в Хертогенбосе, Нидерланды.

Кудермитова обыграла Викторию Хрнчакову из Словакии со счетом 6:3, 6:2, а Александрова, занявшая 4-е место, обыграла седьмую сеяную Александру Саснович из Беларуси со счетом 6:1, 7:6 (1) в субботнем полуфинале турнира WTA 250 на траве. Судебное мероприятие.

Кудерметова сделала семь эйсов и спасла все шесть брейк-пойнтов против Хрунчаковой. Александрова собрала шесть эйсов и реализовала все пять своих брейк-возможностей против Саснович.

Кудерметова 2:1 против Александровой, выигравшей последнее противостояние в полуфинале этого турнира в прошлом году на пути к титулу.

Ротсей открыт

Кэти Боултер и Джоди Бораж встретятся в Ноттингеме, Англия, в воскресенье в первом британском финале турнира WTA с 1977 года, когда Вирджиния Уэйд победила Сью Паркер в Сан-Франциско.

Для обоих игроков это первый финал в одиночном разряде. Поултер продвинулась вперед с победой со счетом 6-4, 7-5 над другой соотечественницей, Хизер Уотсон, в то время как Борадж победила француженку Ализе Корне со счетом 7-5, 7-5 в ее полуфинальном матче на турнире WTA 250 на травяном корте.

Боултер преодолел отставание 4-3 в стартовом сете и во втором сете против Уотсона забил 4-1. Беррейдж уступил 4-3 в первом сете и 5-4 во втором против Корнета.

26-летний Поултер из Лестера занимает 126-е место в мире. 24-летний Беррадж родом из Лондона и занимает 131-е место в рейтинге.

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