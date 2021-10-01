WWE нанимает Джеки Редмонда для команды трансляций из НХЛ

Джеки Редмонд Она одна из самых горячих перспектив в СМИ НХЛ, и теперь у нее был большой концерт с WWE.

Редмонд присоединяется к команде трансляций WWE и будет новым соведущим грубый разговор А также пощечину говорить. Редмонд исполнит роль, которую он ранее занимал Чарли Карузо, который недавно покинул WWE, чтобы присоединиться к ESPN.

«Как человек, выросший в Stone Cold Stunners и Rock Bottoms, я даже не могу объяснить, как я рад присоединиться к WWE», – Редмонд. Он сказал в новостях, опубликованных WWE.. «Нет ничего лучше, чем Вселенная WWE, и я так благодарен за возможность общаться с самыми страстными и преданными поклонниками спортивных развлечений каждую неделю на Raw Talk и Talking Smack».

У меня сегодня есть проект любви 😉 Нет более страстных фанатов, чем мир WWE, и я так счастлив иметь возможность проводить время и говорить обо всем, что связано с WWE, каждую неделю! Пойдем, черт возьми !!!!#Hadeeth_Alsmaki #RAWTalk #WWE https://t.co/SRaqra98yt – Джеки Редмонд (@Jackie_Redmond) 1 октября 2021 г.

Редмонд будет принимать гостей вместе с Мэттом Кэмпом, аналитиком WWE и соведущим удар. Программы будут транслироваться в прямом эфире партнера WWE Peacock.

Редмонд продолжит свою ведущую роль в сети НХЛ и свою новую репортажную вечеринку с Turner Sports, где она присоединится к другим новым сотрудникам, таким как писатель Capitals win в The Athletic Тарик Аль Башир.

Редмонд должен был внести свой вклад в Turner Sports в четверг, пока проблемы с визой не помешали ей сделать это.

Для тех, кто спрашивает – проблема с рабочей визой – это причина, по которой меня сегодня вечером не будет в игре. Преимущества работы = количество копий документов. Немного огорчился, чтобы пропустить, но не могу дождаться, чтобы скоро дебютировать на TNT! ☺️ https://t.co/8pZdzKCcGg – Джеки Редмонд (@Jackie_Redmond) 1 октября 2021 г.

Вечеринки, принимающие WWE, в прошлом были огромным развлечением для талантов, в том числе для канадской Рене Пакетт. Paquette сейчас ведет популярный подкаст, Устные занятия, в который обычно входят борцы как из AEW, так и из WWE. У Бекетт 2,8 миллиона подписчиков в Instagram, и недавно она родила первого ребенка от Джона Моксли из AEW (Дин Амброуз из FKA в WWE).

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