WWF России разрывает связи с группой, так как Москва называет WWF «нежелательным».

Российское правительство пресекло то, что они называют угрозой экономической безопасности экосистем.
Российское отделение группы глобальных экологических кампаний WWF заявило в четверг, что разорвало отношения с WWF International после того, как Россия объявила его «нежелательной организацией».
Этот ярлык равносилен запрету деятельности группы в России.
В среду генеральный прокурор обвинил WWF России в создании «угроз безопасности в экономическом секторе». В нем говорится, что WWF проводил «предвзятые» кампании против энергетической, нефтяной и газовой промышленности, которые, по его словам, были направлены на «контролирование» экономического роста России.
WWF-Россия уже был назван «иностранным агентом», что имеет коннотации шпионажа. Уже под сильным давлением властей этот ярлык широко применялся к группам гражданского общества, что привело к дальнейшему подавлению активности граждан.
WWF International заявляет, что его российское отделение «действует как беспристрастная национальная организация, полностью управляемая и управляемая гражданами России, работающими над защитой биологического разнообразия планеты».
WWF начал работать в России в 1989 году и участвует в крупных проектах по защите исчезающих видов, таких как сибирский (амурский) тигр, белый медведь и европейский зубр.
Организация заявила, что сожалеет о том, что ее обвинили в создании угрозы безопасности, добавив, что «защита нашего природного мира крайне важна, особенно в связи с ускорением климатических кризисов и кризисов биоразнообразия во всем мире».
В прошлом месяце в России была запрещена экологическая организация WWF Greenpeace. WWF России заявил, что больше не будет использовать аббревиатуру WWF или логотип панды.
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