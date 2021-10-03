Xbox потенциально тестирует воду в трех крупных приобретениях

Известный инсайдер в индустрии видеоигр считает, что Xbox может протестировать ситуацию с несколькими студиями разработки в настоящий момент в поисках новых покупок в будущем. В настоящее время Xbox и Microsoft работают с несколькими сторонними разработчиками над проектами, некоторые из которых еще не объявлены. Однако вместо того, чтобы просто сотрудничать над этими отдельными играми и прекращать отношения с ними, Microsoft может использовать эти игры как способ проверить, хочет ли она покупать эти компании в будущем.

Теория исходит от репортера видеоигр Джеффа Гроба, который поделился подробностями этой идеи в недавнем эпизоде ​​своего шоу. Групповые закуски Это происходит благодаря гигантской бомбе. На этот раз Xbox открыто объявила, что сотрудничает с обеими Играть в Crystal Dynamics полная темнота Пока разработчик Avalanche Studios создает новую игру под названием контрабанда который будет опубликован под баннером Xbox Game Studios. Кроме того, по слухам, IO Interactive, компания, стоящая за франшизой Hitman, также работает над игрой с Xbox. Грабб считает, что в этих случаях Xbox собирается приобрести каждую из этих студий в будущем, если сотрудничество между двумя сторонами идет хорошо.

Грабб сказал, что одна из причин, по которым он думает, что Xbox сейчас выберет этот путь, заключается в том, что Microsoft теперь хочет совершать «разумные покупки». В частности, он имел в виду, что Microsoft хочет найти другие студии, которые хорошо ладят с командой Xbox. Вместо того, чтобы напрямую покупать несколько студий и постепенно интегрировать их в Xbox Game Studios, Microsoft предпочитает находить компании, которые, по их мнению, могут значительно облегчить переход к «семье» Xbox.

Конечно, по крайней мере одна студия, Crystal Dynamics, имеет недостаток в том, что в настоящее время она принадлежит Square Enix. Однако, учитывая, сколько денег Microsoft пришлось бы дать Square, если бы переговоры начались, логично, что Xbox могла бы выкупить студию у стороннего издателя, если представится такая возможность.

В целом, что вы думаете о трех потенциальных приобретениях Xbox Studios? Как вы думаете, присоединится ли какая-либо из этих компаний к Xbox Game Studios в будущем? Дайте мне знать в комментариях или напишите мне в Twitter по адресу Заслуживающий доверия.