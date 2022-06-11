Xbox & Bethesda Showcase LIVE: Starfield, Forza, Halo и все последние новости Xbox

обновить

утро! Мы только что начали второй день освещения Xbox & Bethesda Game Show в эти выходные. Я регистрируюсь раньше, чем остальная команда из Лондона, чтобы быть в курсе последних событий за ночь, до того, что может быть напряженным днем ​​перед завтрашним большим шоу. Недавно мы узнали, что для него будет проходить Xbox & Bethesda Game Show. около 95 минут, что указывает на то, что у дуэта запланировано занятое мероприятие. В то время как в трансляции 12 июня примут участие крупные игроки, не забывайте, что у Microsoft есть второе мероприятие с дополнительными 90 минутами, которое состоится 14 июня. Мы будем продолжать предоставлять последние, как это происходит. — Мэтт Браун

(Изображение предоставлено Bethesda Softworks LLC) Индиана Джонс может вернуться на Xbox Showcase Пока неясно, какие студии, принадлежащие Microsoft, будут представлены на воскресном шоу, но MachineGames, наиболее известная своей работой над играми Wolfenstein, может быть среди представленных. MachineGames уже прокомментировала Xbox & Bethesda Games Showcase, подпитывая слухи о появлении во время шоу. Мы так рады воскресеньям [sic] Шоу «Разработчик Упоминание через LinkedIn. — Надеюсь, вы все к этому готовы! MachineGames присоединилась к Xbox в рамках приобретения Bethesda, в то время как работа по лицензированию продолжается. игра Индиана Джонс с Лукасфильм. Представление может обеспечить обновление проекта После открытия в 2021 г., если он совпадет с предстоящим фильмом об Индиане Джонсе, который должен выйти в следующем июне. Ожидается, что третья часть недавней серии Wolfenstein также будет в разработке после выхода в 2017 году Wolfenstein II: The New Colossus. — Мэтт Браун

(Изображение предоставлено: aarongreenberg | Twitter) Microsoft заявляет, что Xbox & Bethesda Show продлится 95 минут Тем, кто предвидел длительность игрового предложения Xbox и Bethesda, не нужно спрашивать дальше. Xbox & Bethesda Games Showcase продлится примерно 95 минут.Согласно новому сообщению в Twitter от директора по маркетингу Xbox Аарона Гринберга. Это чуть более полутора часов непрерывной рекламы и трейлеров к грядущим играм для Xbox. READ Ghost of Tsushima Legends получает автономное издание, обновления, добавление нового режима соперников, освоение снаряжения и многое другое Хотя у нас теперь есть среда выполнения, мы все еще гадаем, какие игры выйдут в воскресенье. Не забудьте Microsoft Проведение расширенного шоу 14 июнякоторый длится около 90 минут и, как ожидается, позволит глубже изучить некоторые игры, показанные во время основного события. — Закари Боди

(Изображение предоставлено Xbox Game Studios) Утечки DLC Hot Wheels Forza Horizon 5 до его раскрытия Несколько недель назад я обсуждал, что может планировать Playground Games. Первое DLC-расширение Forza Horizon 5. Теперь, всего за несколько дней до премьеры игр Xbox и Bethesda, просочилось преждевременное обновление игрового планшета Steam. Расширение Forza Horizon 5 под названием Hot Wheels. Хотя Microsoft быстро удалила рекламные ресурсы, вы не можете удалить их из Интернета. Похоже, Playground Games снова сотрудничает с брендом Mattel в кроссовере Hot Wheels, восходящем ко временам Forza Horizon 3. Официально пока ничего не подтверждено, но вполне вероятно, что Forza Horizon 5 появится на Xbox & Bethesda Game Show, чтобы показать новый DLC. Мы также можем ожидать более подробной информации о том, что включено и когда расширение будет доступно. — Закари Боди

(Изображение предоставлено Samsung Electronics Co., Ltd.) Приложение Xbox Cloud Gaming TV запускается на телевизорах Samsung в этом месяце Xbox Cloud Gaming продолжает стабильно расширяться, теперь подключая мобильные телефоны, ПК и консоли Xbox к потоковой платформе Microsoft. Телевизоры последними присоединились к растущей облачной империи благодаря Новое приложение Xbox TV появится в линейке телевизоров Samsung 2022 года С 30 июня. Microsoft также подтвердила свои планы по выпуску Xbox только для потоковой передачи, получившей внутреннее название Xbox «Кистоун» Это более доступная точка входа в экосистему Xbox. READ Показан считыватель отпечатков пальцев под экраном для Pixel 6 Майкрософт продолжает платить Облачные игры Xbox Следующим крупным нововведением станет потоковая передача онлайн-игр Xbox с малой задержкой, а также служба подписки Xbox Game Pass. Теперь они подпадают под «Xbox Everywhere» — общий термин для новой экосистемы, отличной от традиционного консольного оборудования. Xbox Cloud Gaming, вероятно, будет играть ключевую роль в игровом предложении Xbox и Bethesda, помогая каталогу будущих игр охватить максимально широкую аудиторию. Ожидайте, что в эти выходные Xbox Cloud Gaming будет появляться чаще, наряду с последними консолями Xbox Series X | С. — Мэтт Браун

(Изображение предоставлено Bethesda Softworks) Xbox выпустит 5 новых игр в ближайшие 12 месяцев Microsoft отправится на Xbox & Bethesda Game Show в следующие выходные Примите участие как минимум в пяти новых играх в течение следующих 12 месяцев. А в пресс-релизе перед воскресной трансляцией компания заявила, что планирует «соответствовать или превысить» количество новых игр, выпущенных в прошлом финансовом году. Это означает, что Xbox и Bethesda представят пять или более проектов до июня 2023 года. Объявление предполагает, что мы можем увидеть более сложные даты выпуска во время конференции Microsoft 12 июня, включая игры, запланированные на конец этого года. следующий Задержка в Starfield и RedfallРедмонд обнаружил лазейку в своем календаре контента на оставшуюся часть 2022 года. Forza Motorsport может помочь заполнить этот пробел, и мы ожидаем узнать больше о других играх, которые появятся в ближайшем будущем. — Мэтт Браун

Привет! Это невероятно веселое время года для геймеров на Xbox и ПК, поскольку Xbox и впечатляющие игровые предложения Bethesda не за горами. Я буду обновлять это пространство всеми последними объявлениями и откровениями по мере их поступления, а также могу поделиться некоторыми своими мыслями. READ Говорят, что в этом году Amazon запустит собственные телевизоры в США. Я много освещаю Minecraft, Forza Horizon и Forza Motorsport здесь, в Windows Central, но я также фанат всех видеоигр, особенно игр для Xbox. Я взволнован, чтобы увидеть, что в магазине в ближайшие недели. — Захари Бодди, обозреватель новостей Windows Central Games.

(Изображение предоставлено Activision) Если вы пропустили, Summer Game Fest, первое игровое событие сезон не-Е3-но-пока-Сорта-Е3, недавно анонсировали несколько новых игр в преддверии выставки Xbox & Bethesda. Вы можете догнать Все анонсы Летних игр В полном туре события. Среди основных моментов мероприятия для владельцев Xbox были первые демонстрации геймплея Call of Duty: Modern Warfare II и The Callisto Protocol, а также новый трейлер Marvel’s Midnight Suns. Xbox Game Pass Он также получил несколько новых дополнений в первый день, в том числе Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge от 16 июня и Routine, грядущую научно-фантастическую хоррор-игру со саундтреком от Мика Гордона из DOOM. Ограниченное предложение Microsoft также указывает на то, что она блокирует этих мощных нападающих, что только повышает ожидания в отношении предложения от 12 июня. — Мэтт Браун