Xbox Boss «верит» Nintendo в том, что она не навредит игровой индустрии

Если на прошлой неделе вы не жили в гробу, вы поймете, что самая большая новость в играх прямо сейчас связана с покупкой Microsoft Activision Blizzard, издателя франшизы, такого как Call of Duty, Warcraft и Skylanders И Бандикут Краш.

в Приобретение за 68,7 миллиарда долларов Предсказуемо заставили людей гадать, кто следующий в этой игре по объединению индустрии, и в интервью с Вашингтон постГлава Xbox Фил Спенсер сказал, что он «доверяет» традиционным конкурентам Sony и Nintendo, но предостерег от посягательств на игровой сектор извне.

Говоря о Sony и Nintendo, Спенсер сказал:

Они имеют долгую историю в видеоиграх. Нинтендо не сделает ничего, что могло бы навредить играм в долгосрочной перспективе, потому что они занимаются этим бизнесом. Сони такие же, и я им доверяю. …клапан тот же. Когда мы смотрим на других крупных технологических конкурентов Microsoft: у Google есть поиск и Chrome, у Amazon есть магазины, у Facebook есть социальные сети, все эти крупномасштабные потребительские предприятия. … обсуждение, которое у нас было внутри, о том, что эти вещи важны для других технологических компаний по сравнению с количеством потребителей, которых они достигают, игры могут быть теми для нас.

Спенсер давать утверждения Что Microsoft намерена поддерживать хорошие отношения со своими конкурентами, но, учитывая, что такие компании, как Google, Meta, Apple, Netflix и Amazon, пытаются продвинуться в игровой индустрии, недавнюю покупку Microsoft легко рассматривать как способ укрепить свои позиции. лидер в игровом секторе. Конечно, еще предстоит выяснить, действительно ли приобретение Microsoft станет положительным шагом для игровой индустрии.

Спенсер добавляет, что подход Microsoft отходит от идеи иметь единую платформу и вместо этого принимает нейтральную к устройствам стратегию: