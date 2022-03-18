Xbox Cloud Gaming теперь поддерживает Steam Deck с Microsoft Edge

Microsoft заявляет, что тесно сотрудничала с Valve, чтобы заставить Xbox Cloud Gaming работать на Steam Deck. Хотя пользователи Steam Deck могли получить доступ к сервису потоковой передачи игр Xbox, было невозможно использовать мобильные элементы управления для игр. Microsoft выпустила бета-версию Microsoft Edge для Steam Deck с полной поддержкой.

«Мы тесно сотрудничали с Valve и командой Xbox Cloud Gaming, чтобы обеспечить поддержку Xbox Cloud Gaming (бета-версия) с Xbox Game Pass Ultimate через бета-версию Microsoft Edge для Steam Deck». Карьер Месси говорит, менеджер сообщества Microsoft Edge. «Мы сами особенно рады этому, потому что считаем, что это может открыть новые возможности в игровом сообществе Linux».

Хотя ряд игр Xbox Game Studios Возможность запуска локально В Steam Deck Xbox Game Pass недоступен в Steam, поэтому вместо этого подписчикам придется транслировать игры из сервиса Microsoft.

Версия Microsoft Edge для Linux теперь включает поддержку элементов управления Steam Deck и доступна в разделе Discover Software Center в SteamOS. Microsoft также имеет подробные инструкции Создать ссылку на Xbox Cloud Gaming в Steam Deck для быстрого доступа в будущем.

Последняя поддержка Microsoft Steam Deck для Xbox Cloud Gaming появилась всего через несколько недель после основания компании. Подробные названия игровых студий Xbox для мобильных устройств. Паровая платформа тоже Теперь можно запускать Windows, который предоставляет еще один способ доступа к играм Xbox Game Pass. Гейб Ньюэлл, генеральный директор Valve, сказал:более чем счастливЧтобы помочь Microsoft вывести PC Game Pass в Steam, но пока этого не произошло, Xbox Cloud Gaming и Windows в Steam Deck являются единственными применимыми методами на данный момент.