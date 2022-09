Xbox Game Pass для друзей и семьи звучит как отличная сделка

картина : Майкрософт

После шквала слухов и утечек Xbox наконец-то раскрыла некоторые подробности о своем плане совместного использования учетной записи для Game Pass. Вызов Друзья и семейная играОн еще не доступен в Соединенных Штатах. Но когда (или если) он в конечном итоге станет доступен за пределами стран, где Microsoft его тестирует, похоже, это будет здорово.

На данный момент Game Pass действительно является одним из лучших предложений в играх. За 10 долларов в месяц вы получаете доступ к периодической библиотеке из сотен игр на Xbox или ПК. За 15 долларов в месяц вы можете подписаться на высший уровень: Xbox Game Pass Ultimate, который предлагает общий доступ к библиотекам Xbox и ПК, пакетам в игровой библиотеке EA Play (аналогичный сервис издателя спортивных игр по запросу) и предлагает возможность стримить более 100 игр. Game Pass Friends and Family в основном Ultimate, но вы можете поделиться одной учетной записью между пятью людьми, причем один человек будет назначен основным владельцем учетной записи.

Game Pass Friends and Family в настоящее время находится на стадии бета-тестирования в Колумбии и Ирландии и стоит 49 000 колумбийских песо или 21,99 евро в месяц соответственно. (На момент написания этой статьи эта плата конвертируется в 10,92 доллара США или 21,99 доллара США в валюте США.) Xbox Game Pass Ultimate в настоящее время стоит 29000 колумбийских песо в Колумбии И 12,99 евро в Ирландии.

Любой, кто подпишется на Game Pass, увидит, что месяцы его текущей подписки будут преобразованы в неполные месяцы в его плане участия. Если вы в настоящее время подписаны на Xbox Game Pass Ultimate, каждый оставшийся месяц превратится в 18 дней Game Pass Friends и Family. Те, кто подпишется на разделенные уровни, увидят, что их подписки будут преобразованы в 12 дней Game Pass Friends and Family.

Теоретически, предполагая, что Microsoft поддерживает аналогичную систему ценообразования по всему миру, Game Pass Friends и Family стоит рассмотреть. Предполагая, что компания соответствует более высокой цене, примерно 22 доллара, которая в настоящее время действует в Ирландии, это все еще хорошая сделка. Возьмите на борт четырех друзей, и вы все будете платить менее 5 долларов за все, что вы получите в три раза дороже. (Это также разумный способ для Microsoft увеличить количество подписчиков Game Pass, что Последние пропущенные голы.)

There are some limitations, however. If you’re the account holder, you can only have four additional people on an account at any given time, and can only share with eight unique accounts over the course of a calendar year. And it’s region-locked: The primary account holder can only add members who live in the same country or region.

It is unclear if there are specific plans to bring Game Pass Friends and Family to regions beyond the two Microsoft is currently testing the plan in, or what a potential timeline there would be. (Representatives for Microsoft did not respond to a request for comment in time for publication.) But Microsoft published Энциклопедический FAQ На странице поддержки Xbox в США, где говорится, что для американских геймеров есть по крайней мере некоторые соображения. Он отмечает, что «будущие страны могут быть добавлены в ближайшие месяцы».