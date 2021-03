Xbox Game Pass от Nier Automata – лучшая версия, чем то, что можно найти в Steam

Когда Адам написал Наир: Обзор автоматов, Не было особых проблем с портом ПК. К сожалению, другим не так повезло, и за последние несколько лет в игру вмешались моды, чтобы исправить различные проблемы с графикой, производительностью и качеством жизни, которые Square Enix и Platinum Games не смогли решить.

Теперь для ПК выпущена новая версия игры, в которой исправлены многие из этих проблем, а также добавлены новые графические навороты. Важно: он доступен только в Windows Store и Xbox Game Pass, но не в Steam.





Версия Nier: Automata добавлена ​​в Xbox Game Pass Всего два дня назад Это версия игры Become As Gods, которая изначально была выпущена для Xbox One в 2018 году. Эта версия игры была создана профессионалами QLOC в области трансмиссии и добавляет бесконечный режим, HDR, материалы интерфейса, обновленные до 4K, поддержку Ultra HD. И FidelityFX, ответ AMD на DLSS от Nvidia.

Кроме того, в процессе он исправляет несколько проблем, с которыми пользователи столкнулись с исходным портом ПК, включая неполную поддержку собственных полноэкранных разрешений, прерывистые исправления и многое другое. (Не все проблемы были исправлены, подумайте – клавиатура, мышь и параметры повторного копирования, похоже, все еще хрень).

Некоторые из настроек, выпущенных для исправления проблем в версии Steam, уже обновляются для работы с версией Windows Store, поскольку они по-прежнему обеспечивают дополнительные улучшения, в том числе Графические исправления для мода Special K. Игроки тоже узнают Как перенести сохранение из Steam-версии в версию для Windows Store.

Между тем, геймеры в Steam не думают, что у них есть лучшая копия в другом магазине. На сайте Nier: Automata размещено более 300 отрицательных отзывов. Страница в магазине Steam за последние три дня. Я могу понять их разочарование, хотя думаю, что запуск Become As Gods в Steam – непростая задача. Я обратился к Square Enix за комментариями и обновлю эту историю, если услышу еще раз.

Не хочу, чтобы Магазин Windows был моим злейшим врагом, но Xbox Game Pass довольно приличный. ты можешь видеть Тарифы на услуги по подписке здесь.