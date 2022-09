Xbox Game Pass теряет быстрое завершение и еще 11 игр скоро

В ближайшее время Xbox Game Pass выпустит 12 игр, в том числе Subnautica: Below Zero, Dirt 4, Slime Rancher, Lemnis Gate и быстрое завершение.

Microsoft уже подтвердила следующую партию игр, которые скоро будут прекращены для Xbox Game Pass и PC Game Pass. Всего с сервиса покинет 12 игр, в том числе Xbox Game Pass быстро завершить. Дата удаления не установлена, но мы полагаем, что они, скорее всего, уйдут 30-го числа или около того, хотя это ожидается. Dirt 4 и Dirt Rally покинут EA Play и Xbox Game Pass Ultimate 3 октября, когда серверы обеих игр закрылись.

Игры, выходящие из Xbox Game Pass 30 сентября

Если вы ищете легкий Gamerscore и хорошую игру, в которую можно поиграть, прежде чем она исчезнет из вашего Game Pass, вам стоит попробовать The Procession to Calvary, которую можно пройти примерно за два часа с Крестный ход на Голгофе. Что касается более длительных завершений, которые вы, возможно, захотите расставить по приоритетам, Dirt 4, Dirt Rally и Lemnis Gate имеют оценку завершения 60-80 часов. Subnautica: Under Zero поддерживает консольные команды, но, похоже, она была исправлена. Однако они могут по-прежнему работать с Xbox Cloud Gaming.

Для пакетов Windows у вас есть только файл Портал лаймов (Windows) Не о чем беспокоиться.

Нужно ли вам вернуться в какую-либо из этих игр, чтобы избавиться от каких-либо достижений? Дайте нам знать об этом в комментариях!