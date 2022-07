Xbox Games With Gold, июль 2022 г.: теперь доступны 2 бесплатные игры

Первая партия Игры для Xbox с бесплатными золотыми играми на июль теперь доступны. Как обычно, в июле есть четыре игры, в том числе две игры для Xbox One и две обратно совместимые игры для Xbox 360. Опять же, список новых игр с золотым уровнем не содержит ничего слишком яркого; Вместо этого это коллекция игр, которые обычно продаются за 20 долларов или меньше: Beasts of Maravilla Island, Relicta, Thrillville: Off the Rails и Torchlight.

Монстры Маравильи Это самая новая игра в группе. Красочная приключенческая 3D-игра была запущена в июне прошлого года. Как фотограф дикой природы, вы отслеживаете и наблюдаете за волшебными существами, населяющими остров Маравилья. Это спокойная игра, посвященная исследованию красочных пейзажей. Звери острова Маравилья будут бесплатны весь июль. Он имеет средний пользовательский рейтинг «Очень положительный» в Steam, поэтому его стоит проверить.

Релекта Вероятно, она будет интересна любителям головоломок. Играя от первого лица, вы носите специальные перчатки, способные справиться с гравитацией и магнетизмом, чтобы решать головоломки, основанные на физике. Во время приключения вы медленно разгадываете тайны заброшенной лунной базы. Relicta будет бесплатной с 16 июля по 15 августа.

У пользователей Xbox Series X и Xbox One есть пара отличных игр с обратной совместимостью, которые можно попробовать в следующем месяце. Фонарик Это звездная ролевая игра в стиле Diablo, играемая с изометрической точки зрения. Любой, кто любит игровой эпизод Diablo, вероятно, хорошо проведет время с Torchlight. пока, Трелвиль: Рельсы Это симулятор парка развлечений с действительно диким (и опасным) геймплеем. Thrillville имеет более 100 миссий, а также десятки мини-игр. Thrillville станет бесплатным в первой половине июля, а Torchlight — с 16 июля.

Если бы ты не требовал Июньские игры с золотым составом На данный момент вы можете получить Project Highrise: Architect’s Edition до 15 июля.

Xbox Games с золотой коллекцией за июль 2022 г.