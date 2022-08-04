Xbox Series S получает прирост производительности

картина : Xbox / Котаку

Хотя это не самая мощная консоль, меньшая и менее дорогая Xbox Series S стала огромным хитом для Xbox. Но некоторые разработчики, как говорят, почувствовали необходимость заставить большие и более продвинутые игры работать на консоли, и в ответ Microsoft освобождает часть памяти, чтобы помочь улучшить производительность мини-консоли.

Как я это заметил крайMicrosoft надеется сделать Xbox Series S более мощной, освободив часть памяти и предоставив разработчикам доступ к этой дополнительной памяти, если это необходимо. В видео, объясняющем это новое обновление, ориентированное на разработчиковMicrosoft говорит, что разблокирует «сотни дополнительных мегабайт памяти», и что теоретически это дает студиям больше контроля над тем, как используется ограниченная память консоли. Microsoft заявляет, что это «может улучшить графическую производительность в условиях ограниченного объема памяти».

Июньский комплект для разработки игр (GDK) уже доступен

Чтобы было ясно, это не то же самое, что Microsoft увеличила мощность серии S в четыре раза. Вместо этого корректируется объем памяти, выделенный для неигровых функций в серии S за 300 долларов.

В то время как самые сильные Xbox Xbox Х Консоль имеет 16 ГБ оперативной памяти, а более дешевая Xbox Series S — всего 10 ГБ. Но до этого обновления разработчики имели доступ только к 8 ГБ этой памяти, поскольку Microsoft зарезервировала около 2 ГБ для операционной системы консоли. Теперь у разработчиков будет на несколько сотен мегабайт памяти больше, что может помочь некоторым играм работать немного лучше в будущем.

Microsoft уже давно считает Xbox Series S более дешевой, менее мощной, но все же функциональной консолью следующего поколения. И Это оказалось очень популярным аппаратным обеспечением. С тех пор, как он был выпущен вместе с самой крутой Xbox Series X в 2020 году. Черт, да он у меня уже был Xbox Xbox Х И я в итоге купил один. Это стало основным способом игры в нашей гостиной, и это идеально подходит для нее. осенние парни И Fortnite. Но для более интенсивных игр это может оказаться сложным и потребовать более низкой частоты кадров или разрешения. Сообщается, что это привело к некоторым проблемам и разочарованию разработчиков, пытающихся запустить некоторые игры на меньшем устройстве.

G/O Media может получить комиссию 20% Off Logitech G502 Lightspeed Wireless Gaming Mouse Gaming!

Uses exclusive ultra-fast wireless tech to make sure your mouse is faster than you are, can be sued alongside special software for highly-customizable performance, and has 11 buttons to mess around with, a hyper-fast scroll wheel, and RGB lighting too.

A recent example of a game performing differently on Series S is the Evil Dead game, which launched without a 60fps performance mode on the cheaper machine. Resident Evil Village also limits the game to Только 45 кадров в секунду при разрешении 1440p и 30 кадров в секунду, если включить трассировку лучей..

Надеемся, что несколько дополнительных битов и памяти помогут разработчикам, работающим над портами Xbox, не чувствовать себя стесненными более слабой Xbox Series S.