Xenoblade 3 меня уже покорил

Скриншот : нинтендо

Я с нетерпением жду следующей игры Monolith Soft с тех пор, как предыдущая игра закончилась в 2017 году, хотя и не без определенной доли оговорок. Хроники Ксеноблейда 2 Это была зигзагообразная JRPG со смесью систем и очень асимметричного повествования. Как бы я ни любил сериал, я волновался. Хроники ксеноблейда 3 Это будет то же самое. Пока это не так. Это успешная первая игра для Nintendo Switch, которая может сочетаться с остальной библиотекой.

Через пять часов кажется, что это самая сочная и сбалансированная игра. в сериале. Окружающая среда растянута, но суетливая. В бою есть много слоев, которые можно попробовать, но ни один из них не кажется излишним или высокомерным. Ваше праздничное меню наполнено классическими стилями, в которых нет клише. И музыка, отвечающая за поддержание динамики в таких длинных, мучительных отрезках игры, как эта, превосходна, как всегда.

Скриншот : нинтендо

В связи с дискуссиями о Ксеноблейд 3Огромное время работы И как это все еще образовательно 10 часов вМоя первая забота была скорость. Тем не менее, игра почти не тратит время на продвижение вперед. Вы играете за Ноя, члена нации Кевиса, который вместе со своими товарищами ведет экзистенциальную борьбу против соперничающей нации Агнуса. Обе стороны связаны «огненными часами» внутри гигантских механических баз, называемых Ферронис, которые мобилизуют жизненную энергию тех, кто пал в битве. Люди рождаются младенцами и живут только 10 лет или меньше, если они не забирают достаточно жизней, чтобы прокормить часы. Это как королевская битва Филип К. петух.

Все начинается с большой битвы, прежде чем быстро превратиться в интригу из другого мира. Ной и его команда сталкиваются с конкурирующими истребителями из вражеской нации во время разведывательной миссии только для того, чтобы обе стороны были в замешательстве после того, как таинственный старик сказал им, что все они — пешки в более крупном заговоре. Следующее, что вы знаете, киборги сражаются, персонажи сливаются вместе, и в ваши руки попадает глубокая группа из шести персонажей, чтобы пробиться вниз. Ксеноблейд 3секреты.

Скриншот : Нинтендо / Котаку

Все это происходит в течение первых двух часов. Я провел большую часть своего времени до и после боя через поля, реки и горные перевалы. Несмотря на его сильный посыл и разговорчивую группу, сердце Ксеноблейд 3Классический игровой процесс JRPG остается. Многое можно сделать на автопилоте. Более сложные сражения против не-боссов вызываются специальными линиями над головами врагов, обозначающими их дополнительную силу, лучшие награды или и то, и другое. И в отличие от Ксеноблейд 2Опять же, ландшафт щедро наполнен коллекционными ресурсами, которые вы можете подобрать, просто пройдя по нему. Не останавливайтесь больше каждые пять секунд, чтобы нажать на кнопку, чтобы обнаружить дополнительные куски дерева или грибы.

Говоря боевым языком, я все еще открываю некоторые базовые функции, но настройка специальных атак (называемых «искусствами») в бою и смена классов персонажей открываются слишком рано. Легко увидеть, как эти переплетенные системы, включающие определенный уровень смешивания и сопоставления активных и пассивных способностей, могут привести к большому количеству приятного абсурда между битвами боссов палатки. И хотя изначально я был обеспокоен тем, что наличие шести членов группы одновременно на экране сделает бои излишне хаотичными, возможность переключаться между ними по желанию добавляет желанный уровень микроуправления в игру. Ксеноблейд 3 Чего мне так не хватало в предыдущих играх (пользовательский интерфейс остается кошмаром).

Скриншот : нинтендо

Мой единственный реальный выговор заключается в том, что тяжелый учебник иногда чрезмерно пояснителен и его нельзя пропустить. Нужна ли мне игра, которая поможет мне шаг за шагом экипировать новую часть брони? нет. Точно так же вам не нужны персонажи, говорящие о разных игровых системах, чтобы они чувствовали себя смутно частью научно-фантастического построения мира. Люди присоединяются к трупам и становятся киборгами. Изменения в волшебных костюмах и молодые парни, вооруженные гигантскими мечами, меня меньше всего беспокоят.

К счастью, ничто из этого не слишком сильно мешает. Я провел последние два дня, действительно наслаждаясь этим Ксеноблейд 3 Пока я играл в нее и постоянно думал об этом, когда меня не было. Это редко случается со мной в эти дни. Особенно если речь идет о JRPG. но сейчас, Ксеноблейд 3 Мне удалось объединить некоторые из моих любимых элементов из предыдущих игр Monolith (Микс, КабалыИ Свободный бой) с тем, что хорошо работало в других. Группа студентов-бойцов хвалит, допрашивает и стреляет друг в друга, пытаясь свергнуть власть имущих и во время Сведите путаницу к минимуму. я работал в Персона 5И Эмблема огня: три домаИ прямо сейчас это действительно работает для меня. Ксеноблейд 3. У меня есть несколько десятков часов, прежде чем я узнаю, продолжится ли остальная часть игры.