Xiaomi заявляет, что ее технология Air Charge работает в диапазоне нескольких метров

У Сяоми это есть Рекламировать Mi Air Charge Technology, система беспроводной зарядки, которая, по утверждению компании, способна заряжать устройства «в радиусе нескольких метров». По словам Xiaomi, несколько устройств мощностью 5 Вт могут заряжаться одновременно, и очевидно, что физические препятствия не снижают эффективность зарядки.

Xiaomi заявляет, что эта технология также будет работать с умными часами и фитнес-браслетами. Другая цель – сделать «жилые комнаты по-настоящему беспроводными», где динамики, освещение и интеллектуальная бытовая техника питаются от одной и той же удаленной системы. Представитель Xiaomi подтверждает крайВ этом году, однако, ни один коммерческий продукт не будет включать эту технологию, и мы отказались указать сроки выпуска.

Вот как работает технология Mi Air Charge, говоря словами Xiaomi:

Основная технология удаленной зарядки Xiaomi – спутниковое позиционирование и передача энергии. Изолированный зарядный стек собственной разработки Xiaomi имеет встроенные пятифазные помеховые антенны, которые могут точно определять местоположение смартфона. Блок управления фазой из 144 антенн передает волны миллиметрового диапазона непосредственно на телефон посредством формирования луча. Что касается смартфонов, Xiaomi также разработала миниатюрную антенную решетку со встроенной «антенной маяка» и «антенной решеткой приемника». Антенна маяка передает информацию о местоположении с низким энергопотреблением. Приемная антенная решетка из 14 антенн преобразует сигнал миллиметрового диапазона, излучаемый зарядным блоком, в электрическую энергию через схему выпрямителя, чтобы превратить в реальность научно-фантастический опыт зарядки.

Излишне говорить, что вы должны скептически относиться к перспективам появления этой технологии на рынке, пока доказательства не укажут на обратное. Такие компании, как Energous «Настоящая беспроводная зарядка» анонсировалась на выставке CES и в последующие годы, но эта технология еще не получила серьезного распространения. Xiaomi показала Прорыв в области беспроводной зарядки Однако в прошлом у него было преимущество в виде массивной аппаратной экосистемы, от которой он теоретически мог получить выгоду.