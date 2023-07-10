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Xiaomi Pad 6 запускается во всем мире по привлекательной цене

10 июля, 2023
Artem Sokolov

Что тебе нужно знать

  • Xiaomi Pad 6 дебютировал во всем мире с чипсетом Snapdragon 870, 11-дюймовым дисплеем WQHD+, батареей емкостью 8840 мАч и многим другим.
  • Последние планшеты Xiaomi поставляются в цветовых схемах Gravity Grey, Gold и Mist Blue.
  • Это стоит 399 евро за конфигурацию 6 ГБ / 128 ГБ, 429 евро за версию 8 ГБ / 128 ГБ и 449 евро за модель 8 ГБ / 256 ГБ.

Xiaomi объявила, что Pad 6, дебютировавший в Китае в апреле прошлого года, теперь доступен для покупки на международных рынках, особенно в Европе.

Xiaomi Pad 6 продается по базовой цене 399 евро, что дает вам 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Если вам нужны конфигурации с большей памятью, вы можете выложить 429 евро за вариант 8 ГБ/128 ГБ и 449 евро за модель 8 ГБ/256 ГБ.

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