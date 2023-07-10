Xiaomi Pad 6 запускается во всем мире по привлекательной цене

Что тебе нужно знать

Xiaomi Pad 6 дебютировал во всем мире с чипсетом Snapdragon 870, 11-дюймовым дисплеем WQHD+, батареей емкостью 8840 мАч и многим другим.

Последние планшеты Xiaomi поставляются в цветовых схемах Gravity Grey, Gold и Mist Blue.

Это стоит 399 евро за конфигурацию 6 ГБ / 128 ГБ, 429 евро за версию 8 ГБ / 128 ГБ и 449 евро за модель 8 ГБ / 256 ГБ.

Xiaomi объявила, что Pad 6, дебютировавший в Китае в апреле прошлого года, теперь доступен для покупки на международных рынках, особенно в Европе.

Xiaomi Pad 6 продается по базовой цене 399 евро, что дает вам 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Если вам нужны конфигурации с большей памятью, вы можете выложить 429 евро за вариант 8 ГБ/128 ГБ и 449 евро за модель 8 ГБ/256 ГБ.

В плане технических характеристик с глобальной версией планшета ничего не изменилось. Это означает, что внутри работает тот же 7-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 870. Аккумулятор емкостью 8 840 мАч также поддерживает подсветку и поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт.

Xiaomi позиционирует планшет среднего класса как центр развлечений, поскольку он оснащен 11-дюймовым дисплеем WQHD+ с частотой обновления до 144 Гц. Его дисплей оснащен защитой Corning Gorilla Glass 3 и поддержкой Dolby Vision, так что вы можете рассчитывать на «яркое визуальное восприятие».

Xiaomi Pad 6 также обещает приличную громкость с поддержкой Dolby Atmos и Hi-Res Audio, а также с четырьмя динамиками.

Но развлечения — не единственная цель этого планшета. Xiaomi разработала специальную версию MIUI 14 (на базе Android 13) специально для нового планшета. Чтобы еще больше повысить вашу производительность, Xiaomi также предлагает смарт-стилус (2-го поколения) и клавиатуру, которые можно приобрести отдельно.

Его визуальные эффекты состоят из 13-мегапиксельной задней камеры с поддержкой записи видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду и 8-мегапиксельной фронтальной камеры. Что бы это ни стоило, его предшественник, Xiaomi Pad 5, также имел такой же набор камер.

Планшет также выглядит превосходно в тот момент, когда вы смотрите на него, благодаря корпусу из алюминиевого сплава. Он также весит 490 г и имеет ультратонкую рамку толщиной 6,5 мм.

Вы можете купить планшет в любом из трех вкусов: Gravity Grey, Champagne или Mist Blue.