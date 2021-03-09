Xuly.Bt Коллекция Fall 2021 Ready-to-wear

Прошло 30 лет с тех пор, как Ламин Бадиан Квиати основал Xuly.Bt. Подобно пресловутому цветку, растущему через трещину на городском тротуаре, бренд и его основатель остаются неутомимыми и обнадеживающими чертами мудрости, примером которых является осенняя коллекция благодаря цветовой палитре, принтам и одноразовым изделиям из переработанных материалов. «Во-первых, мы пытаемся внести немного света в темный момент», – сказал Кояте в телефонном звонке.

Дизайнер, который когда-то владел студией в заброшенном здании в 18-м округе Парижа, теперь работает в заброшенном чудовищном здании в пригороде Иври-сюр-Сен, которое он описал в групповом фильме как забытые окрестности Парижа с молодыми людьми. жители. . К их числу можно отнести и дизайнера; Спустя все эти годы Куяте сохраняет чувство удивления и открытия.

После объединения новой коллекции она стала данью уважения его покойной матери, врачу, которая собрала русских кукол и наслаждалась шоколадом Quality Street в конце долгого и утомительного дня. Металлические розовые сегментные леггинсы говорят о блестящем совершенстве фантиков; Матрешки бывают слоистыми (розовый плащ – ракушка) и размером (цыплята из искусственного меха). Куяте не стал открывать новые горизонты с этим сложным набором, но это могло быть в пользу дизайнера. Его бренд представлен не только миллениалам и поколению Z, но и розничным торговцам, которые хотят подчеркнуть таланты чернокожих, но которые могут быть не знакомы с эластичными красными швами бренда, или с образами, сделанными из переработанных трикотажных изделий, или от Kouyaté How использовать африканские восковые принты на спортивных силуэтах. (Xuly.Bët – один из постеров, представленных на Black_Space от Nordstrom.)

Книга внешнего вида открывается и закрывается с противоположными частями тела. Интерес Кояти к растяжке и долгосрочному комфорту: он десятилетиями играл со второй кожей, как форму протеста против консерватизма и как способ быть «более радостным, чтобы выразить что-то жизненно важное: тело – это то, что мы можем праздновать, а не прятаться “. Куяте остается бунтарем по одной причине: светоотражающие материалы из осенней коллекции этих мощных символов оппозиции были переработаны, Желтые куртки.