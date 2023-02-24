YouTube добавляет возможность переводить контент на другие языки — Крайний срок

Активные создатели контента получили огромную поддержку от YouTube в четверг. Служба потоковой передачи добавила функцию, которая позволяет создателям дублировать на нескольких языках без необходимости использования разных каналов.

Эта функция уже была протестирована одной из крупнейших звезд платформы, MrBeast.

«Поскольку его содержание настолько обширно, за последний год мы попросили MrBeast и небольшую группу создателей помочь нашей команде протестировать новую функцию, которая позволяет создателям добавлять многоязычное аудио в свои видео», — написал Кэмпбелл в своем блоге. Сообщение блога Четверг.

Кэмпбелл написал, что MrBeast назвал некоторые из своих «самых популярных видео на 11 языках» и надеется привлечь больше международных зрителей на свой основной канал с помощью этой функции.

Раньше создатели контента могли создавать отдельные каналы для других языков. Новая функция упростит этот рабочий процесс.

«Честно говоря, иметь много разных каналов — это много работы», — сказал MrBeast. «Гораздо проще иметь все это в одном центральном месте».

Кэмпбелл пишет, что теперь, когда этап тестирования завершен, доступность этой функции будет расширена для тысяч других авторов. Уже загружено более 3500 многоязычных видео на более чем 40 языках.