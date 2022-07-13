YouTube запускает функцию «картинка в картинке» на iPhone и iPad

Через два года после того, как эта функция стала доступна сторонним разработчикам на iPhone, и через семь лет после того, как она появилась на iPad, Google объявила, что теперь запустит функцию «Картинка в картинке» для приложения YouTube для iOS и iPadOS.

Google заявляет, что функция «картинка в картинке» будет внедряться постепенно, хотя и не назвала конкретных сроков. Однако было уточнено, что доступность функций может варьироваться в зависимости от статуса премиум-подписчика и местоположения. Во всем мире функция «картинка в картинке» будет работать для всех, у кого есть подписка YouTube Premium и любое видео. Пользователи в США, которые нет У вас также есть YouTube Premium, который сможет использовать преимущества «Картинка в картинке», но только для того, что Google считает немузыкальным контентом.

Это ограничение, вероятно, не позволит пользователям слушать музыку в фоновом режиме на своих устройствах с бесплатной учетной записью YouTube вместо подписки на музыкальные предложения компании. Хотя функция «Картинка в картинке» появилась недавно, фоновый звук (включая музыку) для воспроизводимых видео уже давно является краеугольным камнем YouTube Premium.

Функция «картинка в картинке» была представлена ​​​​на iPhone в iOS 14, выпущенной в 2020 году, но на iPad она восходит к iOS 9 2015 года. Приложения работают на этой платформе, поэтому YouTube остается экзотическим инструментом.

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Прошлым летом Google объявил, что начнет тестирование этой функции с подписчиками YouTube Premium, и этот период тестирования закончился в апреле. Компания не сказала ни слова об этом между тем и сейчас. Пользователи Android уже много лет имеют доступ к функции «картинка в картинке» на YouTube.

Для чего это стоит, Поделитесь поддержкой сообщества Google, объявив об этом новом развертывании, признал медленный темп, заявив:

Мы понимаем, что развертывание столь необходимой функции происходит медленно, и мы хотим поблагодарить всех, кто оставлял комментарии во время пробных версий (в том числе недавно на youtube.com/новый ) Я терпеливо ждал этого момента!

Тем не менее, это не первый случай, когда пользователи iPhone и iPad получают важные функции приложений Google, таких как YouTube или Google Maps, после долгого времени от пользователей Android.

Как и в других приложениях, использующих встроенную функцию PIP в iOS, вам просто нужно запустить видео, а затем провести вверх от нижней части экрана (или нажать кнопку «Домой» на старых моделях iPhone), чтобы выйти из приложения. Видео должно продолжать воспроизводиться в движущемся окне с изменяемым размером, которое зависает, когда вы перемещаетесь по домашнему экрану или другим приложениям на вашем устройстве.