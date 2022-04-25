YouTube запустили сегодня с этим видео 17 лет назад

17 лет назад, в воскресенье, 25-летний Джавед Карим загрузил свое первое видео на YouTube, запустив сервис, который стал центром потокового видео и дал преимущество любому, у кого есть камера. Идея для возможности зарабатывать на жизнь собственным контентом.

Надо сказать, что первое видео было не о чем особо писать. Клип в низком разрешении продолжительностью 19 секунд (ниже) называется я в зоопаркеСоучредитель YouTube Карим появляется в зоопарке Сан-Диего, указывая на то, что у слонов удивительно длинные хоботы.

Как и в большинстве видеороликов, которые появлялись на стриминговых сайтах в те первые дни, в этом клипе отсутствуют высокопроизводительные штрихи, которые так очевидны в большей части контента, который сегодня заполняет платформу.

«Хорошо, мы идем впереди слонов», — сказал Карим перед камерой в своем первом видео на YouTube. «Самое классное в этих парнях то, что у них очень, очень, очень длинные торсы, и это круто, это почти все, что можно сказать».

Конечно, когда он записывал и загружал клип, Карим знал, что YouTube и сегодня останется феноменом. И не то, что его видео с тех пор наберет сотни миллионов просмотров.

Через месяц после того, как видео Карима попало на сайт в апреле 2005 года, YouTube Он запустил публичную бета-версию сервиса до официального запуска в ноябре того же года. Примерно в то же время Карим ушел из YouTube, чтобы получить степень магистра компьютерных наук в Стэнфордском университете, но получил акции на десятки миллионов долларов, когда Google приобрела YouTube за 1,65 миллиарда долларов в 2006 году. Карим стал соучредителем предприятия. фонд называется Youniversity Ventures (сейчас YVentures), среди бенефициаров инвестиций — Airbnb и Reddit.

Создатель первого видео на YouTube иногда редактирует описание клипа, чтобы выразить свое мнение, если компания вносит изменения в платформу, которая ему не нравится. В прошлом году, например, Карим раскритиковал YouTube Обвинения в публичной ненависти сняты.

По состоянию на апрель 2022 года клип о слоне был просмотрен более 228 миллионов раз и получил более 11 миллионов комментариев. Кто-то недавно сказал: «Давайте будем честными, однажды мы покажем это видео нашим детям».

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